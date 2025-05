Fortnite: Sezon 13 - co nowego?

Po trzech przedłużeniach 12. sezonu w Fortnite, doczekaliśmy się kolejnego – już 13. sezonu. Epic Games nie przesuwało jednak jego startu na marne. Otrzymaliśmy masę zmian na mapie, mnóstwo skinów i wiele więcej. Potwierdził się również wodny motyw aktualizacji 13.00. Najważniejsze nowości, które doszły w 13. sezonie Fortnite, opiszę w tym artykule.

Skiny

Zacznijmy od nowych skinów, które pojawiły się w karnecie bojowym na 13. sezon, a jest ich o wiele więcej niż w poprzednim.

Oceana (1 level)

Fade (1 level)

Nurek Jonesy (20 level)

Julka (40 level)

Voyager (50 level)

Kitek (60 level)

Siona (80 level)

Wieczny Rycerz (100 level)

W Masce (100 level)

Aquaman – specjalny skin do odblokowania za wyzwania

Warto wspomnieć, że do każdego skina możemy odblokować dodatkowe style za wykonywanie wyzwań, które będą pojawiać się prawdopodobnie co dwa tygodnie. System ten działa na podobnej zasadzie do wyboru stylu Ducha lub Mroku w 12. sezonie.

Mapa

Można powiedzieć, że prawie cała mapa Fortnite się zmieniła. Oczywiście nadal jest to ta sama wyspa, jednak w nieco innej odsłonie, bowiem została zalana wodą. Do tej sytuacji doprowadził prawdopodobnie plan Midasa, który 15 czerwca stworzył ogromną falę tsunami. Poziom wody będzie się jednak stopniowo zmniejszać i patrząc na to, że sezon zakończy się 27 sierpnia, mapa powinna zmieniać się co tydzień. Każdy etap znikania wody odkryje nowe miejscówki. Chociaż powódź przetrwały tylko góry oraz Agencja, nie możemy mówić, że cała dolna część mapy zniknęła pod wodą. Pojawiły się wyspy śmieci, na których znajduje się większość nowych miejscówek. Oto one:

Koci kącik (niegdyś niewielka fabryka pudełek)

Forteca (dawna Agencja)

Fortylla

Podniszczona Platforma

Oczywiście pojawiło się także kilka nowych punktów orientacyjnych. Chociaż świeżych głównych miejscówek nie ma zbyt wiele, to pamiętajmy, że cały czas będą odkrywać się nowe.





Bronie i inne przedmioty

Epic przywrócił niektóre ze starych broni i dodał kilka nowych, a także przywrócił dwie rzeczy do leczenia. Niestety kilka z tych obecnych przez ostatnie sezony zostało wycofane, a dokładniej - jak to zwykle tłumaczy Epic - „trafiły do skarbca”. Do gry trafiły m. in.:

P90

Grappler, który po użyciu rozkłada lotnię

Ładowana strzelba, którą zanim strzelimy, musimy naładować poprzez prawy przycisk myszy

Wyrzutnia rac

Wyrzutnia odrzucająca, która wypuszcza kule odrzucające graczy znajdujących się w pobliżu

Beczka obfitości

Fontanna obfitości

Niestety w rozgrywce nie zobaczymy już wolnej strzelby, którą zastąpiła ładowana strzelba, działająca podobnie.





Własna parasolka

Posiadacze karnetu bojowego mogą w tym sezonie stworzyć własną parasolkę korzystając z szablonów zaproponowanych przez grę. Możemy modyfikować wygląd poszczególnych elementów oraz ich kolor. W tym celu musimy wykonywać zadania oraz zdobywać poziomy karnetu bojowego.

Pozostałe zmiany

Co prawda nie uda mi się wymienić wszystkich pozostałych zmian, ale chcę tu zamieścić te najistotniejsze, dla których bez sensu byłoby robić oddzielne kategorie.

Na zwiastunie Epic Games pokazało nam możliwość jazdy samochodami. Na razie opcja ta nie jest możliwa, ale prawdopodobnie zostanie wprowadzona do jednej z aktualizacji w ciągu najbliższego miesiąca, podobnie jak to było z helikopterami w poprzednim sezonie.

W grze pojawiły się rekiny. Są one agresywne w stosunku do graczy i zadają niemałe obrażenia. Szczęściarze, którzy nie zostaną zaatakowani przez rekiny, mogą jeździć na nartach wodnych za pomocą tych stworzeń.

Kurzące Kominy zostały zalane i z chłodni nie wydobywa się już kevinowe powietrze, które unosiło graczy po wejściu do wnętrza kominu, natomiast po drugiej stronie mapy pojawił się ogromny wir, który unosi nas na taką samą wysokość jak fioletowy dym.

Zniknęła Platforma. Pozostały tylko szczątki przerobione na fabrykę znajdującą się na wodzie. Rekin, Jacht i Grota zostały zalane. Pojawiły się natomiast inne miejscówki strzeżone przez pomagierów, jak np. Fortylla.

Co jakiś czas na wyspie pojawiają się małe wyrwy, z których wylatują meteoryty. Gdy te uderzą w ziemie, pojawi się kilka botów, które będą do nas wrogo nastawione. Należy na nie uważać szczególnie dlatego, że mogą nas zauważyć z naprawdę dalekiej odległosci.

Na wodzie pojawiają się wiry, które wyrzucają nas w powietrze, gdy na nie wpłyniemy.