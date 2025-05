Fortnite Rozdział 4 Sezon 1: Co nowego?

Cześć, w tym artykule przedstawię wam wszystko co nowe w najnowszej aktualizacji Fortnite czyli v23.00: Nowy początek. Zaczynajmy!

Wieczny

Nezumi

Doom Slayer

Selene

Massai

Dusty

Helsie

Geralt z Rivii

Karabin Red-Eye

SCAR

Karabin Ex-Calibura

Twin-Mag SMG

Maszynowy SMG

Maven-Auto Shotgun

Thunder Shotgun

Pistolet taktyczny

Zostały wprowadzone lekkie zmiany w UI Fortnite, teraz każdy zaznaczony element będzie posiadał obramowanie. Zmieniły się także: Splitscreen, Lista wybierania trybu i inne.Na pierwszy rzut oka spojrzymy na karnet. Został on zmieniony, jednak dalej działa w stylu Rozdziału 2 Sezonu 8. Nowe Skiny To:W całym karnecie znajduje się 100 nagród do zdobycia.Teraz może przenieśmy się na nową wyspę w trybie Battle Royale!Nowa mapa.Dostaliśmy zupełnie nowe połączenie wielu miejsc z innych sezonów! Otrzymaliśmy także nowe lobby. Wyspa i Lobby znajdują się w kosmosie przez rozbicie punktu zerowego. Została dodana także nowa animacja wskakiwania do Battle-Busa. Mapa wygląda o tak:Motory Crossowe nareszcie otrzymały miejsce na wyspie. Są super szybkie, jednak zużywają szybko paliwo. Z motocykli można strzelać, skakać na nich, i robić triki.Teraz automatycznie podczas sprintowania przeskoczysz przez płoty, skały itp.Po wypiciu Slap-Soku otrzymasz szybsze doładowanie staminy. Nie trzeba go wypic ponieważ można znaleźć jego jagody i beczki np. przy ciężarówkach. Dodatkowym ulepszeniem przedmiotów do jedzenie są grzyby które teraz są zjadane bez przytrzymywania klawisza. Na mapie można znaleźć Meduzy. po wskoczeniu na nie otrzymasz 20% Tarczy.W róznych lokalizacjach można znaleźć punkty przejmowania. Po przejęciu takiego punkty dostaniesz rzadki loot. W niektórych miejcach można znaleźć także drony z których po zestreleniu wypada mały loot.Na mapie można znaleźć Fioletowy Kamienie, (Podobne do kostki Kevina) przy uderzaniu nich kamienie te się naładują. Można ich używać jako transport lub rzucać nimi w innych zadając im obrażenia.Karabiny to:SMG to:Shotguny to:Pistolety:Bronie przywrócone to m.in łuki, DMR, RPG.Został dodany także nowy młot który może być używany do ataku lub tak jak Kosa z Ubocza.Jedną z nowych mechanik są ulepszenia. Każdy gracz dostaje jedno co 2 minuty i 10 sekund. Przykładowe to np. Szybsze przeładowanie broni lekkich lub otrzymaj dwa różne łuki.Zostały dodane w niektórych lokalizacjach Rifty które przywołują randomowe NPC. Każdy taki jest inny.Według mnie jest to jeden z ciekawszych sezonów i na pewno będzie on należał do najlepszych z tego rozdziału.Dziękuje za czytanie,HumdrumZulu.