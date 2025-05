Fortnite Battle Royale - wskazówki dla początkujących.

Witam, jak pokonać wszystkich swoich przeciwników? O czym należy pamiętać? Na co zwracać uwagę? W tym artykule znajdziecie odpowiedzi na te jak i resztę pytań.

Fortnite Battle Royale to tryb gry, gdzie rywalizuje ze sobą setka graczy, lecz zwycięzca (bądź drużyna) może być tylko jeden. Póki co do wyboru mamy:

Gra solo

Gra w parach

Gra w odziałach (3-4 osoby)

Zacznijmy od początku czyli lądowania. Gdy wszyscy gracze połączą się z serwerem zaczynamy lecieć "busem" nad wyspą i wybieramy moment, w którym chcemy wyskoczyć ze spadochronem. Jest wiele miejsc, w których możemy wylądować, w związku z tym nie będę podpowiadał, które miejsce jest najlepsze. Warto natomiast zwrócić uwagę, że złote skrzynki, które zawierają bronie jak również amunicję czy też bandaże, pojawiają się zazwyczaj w miejscach takich jak: strych domków, piwnice oraz bardziej specyficznych miejscach jak budka dla psa czy też sam środek miasta.

Po wylądowaniu najlepiej wyposażyc się w bronie takie jak: shotgun, snajperka oraz broń średniodystansową. Warto mieć również apteczkę lub granatnik. Należy zebrać także materiały, które posłużą za ochronę w dalszym etapie gry. Niebieskie butelki, które można znaleźć, to osłona, który zapewnia nam ochronę przed strzałami innych graczy, każda butelka to 50 punktów, maksymalniem można mieć 100 punktów osłony..

Spadochron włącza się automatycznie, gdy znajdziemy się w odpowiedniej odległości do ziemi. Wskazówka ode mnie: jeżeli wybieramy miejsce blisko wody, dobrym sposobem jest lecenie nad wodą, w ten sposób spadochron odpali się nam dużo później, a więc do miasta dotrzemy szybciej niż osoby lecące nad miastem.

Po wygranym meczu otrzymujemy w nagrodę parasolkę zamiast spadochronu. Dostajemy go jedynie na trybie, którym gramy, czyli solo, gra w parach czy też oddziały.





Jeżeli przeżyjemy pierwszy etap oraz zgromadzimy dobry ekwpinek rozpoczyna się prawdziwa walka. Wszyscy gracze zaczną zmierzać do strefy zaznaczonej białym kółkiem na mapie. Jeżeli gracz znajdzie się po za tą strefą będzie w burzy, która zacznie zabierać zdrowie z każdą sekundą. Jeżeli gramy w dwie osoby, bądź więcej, gdy przeciwnik zbije nam hp, zostaniemy powaleni, w tym czasie nas sojusznik może nas podnieść co trwa 10 sekund, a my odnawiamy się z 30 punktami zdrowia. Strefa zacznie się z czasem zmniejszać i przeżyja tylko najlepsi, którzy zaczną ze sobą rywalizować.





Są dwa główne sposby na wygraną:

Zbudowanie się w środku strefy i zabijanie uciekających z nich przeciwników.

Zakradnięcie się do środka strefy i wybicia znajdujących się w nich przeciwników.

Jeżeli wybierzemy tą pierwszą opcję, należy pamiętać, że budując się mamy trzy dostępne materiały, im lepszy, tym trwalsza budowa.

Druga opcja natomiast wymaga sprytu i przede wszystkim umiejętności strzelania. Często znajdziemy się na otwartym terenie, gdy przeciwnicy będą się chronić za swoimi murami, lecz to nie zapewni im zwycięstwa. Będąc w środku strefy są narażeni na atak z każdej strony.

Podsumowanie i główne porady:





Gdy lecisz do miejsca blisko wody, leć tuż nad nią, pozowli to włączyć spadochron niżej, co skutkuje szybszym lądowaniem.

Złote skrzynki zazwyczaj znajdują się na poddaszach i w piwnicach oraz w mniej lub bardziej specyficznych miejsach jak budka dla psów czy też ciężarówki. Złote skrzynki słychać poprzez dźwięk, który od razu pozniacie ;)

Warto zaopatrzyć się w bronie takie jak: shotgun, snajperka oraz broń średniodystansową, dodatkowo dobrze mieć też osłonę oraz apteczki.

Z doświadczenia wiem, że lądowanie w mieście może zakończyć się szybką śmiercią, lecz bardzo dobrym wyposażeniem. Jeżeli nie chcesz podejmować ryzyka, wyląduj na moście, górze czy innych mniej zatłoczonych miejsc.

Skup się na dźwięku, usłyszenie stóp przeciwników, może być zbawiennie.

Przytrzymując shift biegniemy szybciej, lecz za nami pojawia się zauważalny dym, który rzuca się w oczy.

Swoje budowle można modyfikować w różny sposób za pomocą klawisza "G", najczęściej tworzymy w ten sposób okna, drzwi, kręcone schody.

To by było na tyle, mam nadzieję, że choć garstce osób przyda się ten artykuł.



Cytat, który często towarzyszy mi podczas gry to:

"[...] nie zawsze trzeba wygrywać, żeby zostać zwycięzcą. Czasem wystarczy, że inni przegrają."