Fortnite - Rozdział 3 sezon 1

W fortnite zmieniło się bardzo wiele. Między innymi Mapa i Bronie. Wszystko opiszę w tym artykule, więc zachęcam do przeczytania.

zanim zacznę podam wam krótki opis fabuły sezonu.podczas eventu który się niedawno odbył mapa została zaatakowana przez królową kostek, zmuszając nas do przeniesienia się na drugą stronę mapy.W fortnite zmieniło się wiele rzeczy. Największą zmianą jest z pewnością mapa, która wygląda teraz tak:Mapa w przyszłości będzie odmarzać i tylko część zostanie zamarznięta. Znana jest także teoria mówiąca o powrocie Wykrzywionych Wież, ulubionej miejscówki graczy z pierwszego rozdziału. Teoria mówi o tym że na pewnym miejscu na mapie, są wielkie, lodowe kostki - naprawdę tam są. Teoria mówi o tym że w tych kostkach są budynki z wykrzywionych wież a podczas sezonu kostki roztopią się i pojawią się Wykrzywione Wieże.Następną zmianą jest nowo wprowadzony sposób poruszania się: ślizg. Pomaga on nam szybciej się poruszać na pochyłych terenach, zjeżdżając z nich. Według mnie jest to bardzo przydatna zmiana, ponieważ mapa stała się bardzo górzysta.powróciły także znane z pierwszego rozdziału tarany, potocznie zwane quadami. Są to pojazdy zdolne do niszczenia otoczenia, a bardziej wprawieni gracze potrafią nawet nimi latać.zmieniono także wszystkie bronie - zamieniono je na inne, bardziej dostosowane do nowej mapy i nowej rozgrywki.między innymi dodanie zostały bronie takie jak:- pistolet osobisty-pistolet maszynowy żądło-karabin szturmowy strażnika-karabin szturmowy mk - siedem-czterotaktowa snajperka łowcy-strzelba pompka napastnika-strzelba automatycznapoza broniami zostały dodane ciekawe przedmioty leczące takie jak:-med - mgiełka-sok żłopreszta leczenia została taka sama jak w poprzednim rozdziale. Dodany został także namiot - przedmiot w którym możesz przechować swój przedmiot na następny mecz.Poza tymi wszystkimi broniami i leczeniem zostały dodane 2 mityczne przedmioty:-Rękawice Spidermana - pozwalają na przyciąganie przedmiotów i huśtanie się na pajęczynie, co jest świetnym sposobem poruszania się. Dostępne są za 400 złota u NPC Spidermana-karabin MK - siedem Fundamentu - jest to karabin MK - siedem który został lekko ulepszony. Zdobyć go można pokonując Fundament - bardzo potężnego Bossa.Poza tym ceny V - dolców zmalały, co oznacza że V - dolce są teraz tańsze.Karnet bojowy pozostaje w tej samej cenie. Najciekawsze rzeczy z karnetu bojowego to :- Fundament-Spider - Man-Shanta-Por. John Lama-Harlowe-Gumiak-Opoka-RoninWedług mnie sezon ten jest bardzo fajny. Ogólnie przyjemnie się gra. Nawet jeśli wcześniej nie grałeś w fortnite to warto spróbować!