Fortnite - Jak wygrywać więcej gier?

Chciałbyś wygrywać więcej gier?

Nie ma nic prostszego niż przeczytanie tego artykułu!Zaczynamy od polecenia na jakieś duże miasto, jeśli nie umiecie zbyt dobrze strzelać polećcie na Płaczącą Puszczę, Rozdroża Rupieci, Meksykowe Miasto (lokacja blisko Oazy Odpoczynku), Spawalnia Spłuczek itp. Postarajcie się wybierać zawsze ten sam dom (no chyba że jesteście sami to lootojecie wszystkie domki ale starajcie się zawsze na tym samym domku lądować) aby coraz szybciej go lootować. Starajcie się też zawsze wybierać tą samą drogę, czyli lądować np. na Słonych Strzechach, potem idziecie na Zalew Zdobyczy, na Burgera przy którym są szczeliny, następnie ze szczelin na górkę prawie na środku mapy aby wypatrzyć wrogów, jeśli nie ma idziemy na obrzeża strefy i szukamy Awp (karabin snajperski). Jeśli już go znajdziemy, idziemy na górkę (jak najwyższą) która jest w strefie lub budujemy bazę z metalu (najlepiej abyście zrobili 4 bazy stykające się aby je trudniej było zniszczyć) (oczywiście to jest przykład z którego ja korzystam). Powiedzmy że wylądowałeś na Przyjemnym Parku. Opóźnijcie swój bieg do strefy jak tylko możecie, najlepiej zostańcie w tej samej miejscówce. Jeśli bezpieczna strefa jest daleko od was, nie martwcie się - wyjdźcie jak burza zacznie ruszać. Uwierzcie mi, zdążycie. A jeśli macie przenośną strzelinę, to całkiem co innego! najlepiej jakbyście sobie zostawili ją na później, ale jeśli nie chcecie bo np. chcecie wziąść jeszcze jakąś broń lub leczenie, to użyjcie jej gdy burza zacznie was bić, najlepiej (jeśli macie 100HP) użyjcie szczeliny gdy będziecie mieli już 99 HP, oczywiście nic się nie stanie jeśli będziecie mieli 95 HP jednak pamiętajcie - 1 HP ratuje życie. Polecam zmarnować ten jeden slot i wziąść sobie jakieś leczenie lub granaty (polecam niebieskie impulsowe) ALE pamiętajcie! 2 małe potki są lepsze niż 1 duża! Tak samo apteczka - Lepsze 5 bandaży niż 1 apteczka! Powiedzmy że zostało 10 graczy a jest dużo wolnego miejsca na mapie (duża bezpieczna strefa) to polecam wejść do jakiegoś krzaka lub zabudować się. Uwaga! Jeśli widzicie że dużo jest nabudowane to nie idźcie tam! A jeśli już to nie niszczcie nic! Powiedzmy że jest jeszcze 5 graczy, a jakiś pros was atakuje. Starajcie się nabudować Najwięcej jak się da, i schować się w jakimś kwadracie. Postawcie w nim też schody lub dach. Jeśli nie słyszycie go to dobrze, ale Nie wychodźcie! (Jeśli goni was strefa to musicie wyjść) Postawcie w tym kwadracie pułapkę ale nie stawiajcie jej gdy słyszycie przeciwnika gdyż jest ryzyko usłyszy was, będzie sprytny i zniszczy pułapkę, a potem was. Jesteś w finale - zbuduj bazę z metalu (Jeśli nie masz metalu to z czegoś innego). Jeśli masz awp, to raczej wygrasz tą grę. Jeśli jej nie masz - postaraj się nie atakować przeciwnika, no chyba że ma bazę max 40m od ciebie. Jest możliwość że przeciwnik zniszczy waszą bazę. Jeśli tak się stanie, spróbuj z niej spaść postawiając po sobą podłogi, co może nawet uratować ci życie. Powiedzmy, że spadłeś a przeciwnik ma przewagę wysokości - zabuduj się. Czekaj aż baza przeciwnika nie będzie w strefie. Możesz też zrobić okienko i próbować zniszczyć mu bazę. Powiedzmy że jest już bardzo mała strefa a nie wiesz gdzie jest przeciwnik. Zbuduj bazę lub staraj się kampić w krzakach i chodzić do strefy.



Dziękuję za przeczytanie tego artykułu, mam nadzieję że wygracie tym sposobem nie jedną grę. Ja tym sposobem gram prawie cały czas, czyli zagrałem razem ok. 60 rund a wygrałem 24 z nich.