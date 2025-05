Fortnite - Jak mięc więcej FPS

Jeśli grasz na laptopie lub słabym komputerze, to pewnie niskie ilości FPS są ci dobrze znane. Gra na mniej niż 20 - 30 klatkach jest praktycznie nie możliwa, a właściwie dopiero 60 zapewnia komfort rozgrywki. W tym artykule przedstawię kilka łatwych kroków i gwarantuje ci że twoje FPSy wzrosną, wiem, bo sam gram na sprzęcie średniej półki.

1 - Ustawienia grafiki w FortnitePierwszym krokiem będzie optymalizacja naszej gry poprzez jej ustawienia graficzne. Generalnie zasada jest prosta i identyczna w każdej grze: wysoka jakość daje nam niską wydajność i na odwrót. Zanim jednak do tego przejdziemy to polecam ci wybrać odpowiedni sposób renderowania, można zrobić to zakładce obraz na samym dole. Jeśli masz słaby sprzęt i borykasz się z brakiem wystarczających FPS ustaw performance mode.Jeśli już włączyłeś performance mode, to skopiuj te ustawienia: odległość widzenia - średnia, jakość tekstur - niska, jakość modeli - niska. Rodzielczość 3D polecam dać na około 60% - 80%. Gdy to już zrobisz powinieneś poczuć drastyczną poprawę płynności gry.2 - Plan zasilaniaZmania planu działania naszej baterii również może mieć wpływ na liczbe FPSów. Aby go zmienić, kliknij na Windowsie pole wyszukiwania i wpisz plan zasilania, potem wybierz na liście opcje "najwyższa wydajność",3 - Tekstury wysokiej rozdzielczościDziwicie się czemu fortnite zajmuje aż 40 gb? Połowa tego to tekstury wysokiej rozdzielczości, których i tak pewnie nie używasz. Aby zaoszczędzić miejsce na dysku i FPSy wejdź w Epic Games launcher, wybierz z biblioteki Fortnite, kliknij trzy kropki, potem opcje i wreszcie odznacz z listy właśnie te tekstury. Ten krok również powinien znacznie poprawić pracę twojego komputera i wydajność w grze.4 - Inne powody niskich FPSów i rozwiązaniaNiskie FPSy na twoim komputerze mogą być spowodowane jego starością, lub uszkodzeniami. Jeśli masz prawie cały pełny dysk, to też może mieć zły wpływ na jego pracę i wydajność, dlatego polecam usunąć z niego śmieci. Jeśli nadal masz problemy z płynnością być może warto jest pobrać jakiś program optymalizujący, ale tutaj się nie wypowiem bo sam takich nie używam. Do gwałtownych spadków FPS może przyczyniać się też zbyt mała ilość pamięci RAM lub przestarzały sprzęt, na którym trudno jest uzyskać płynne działanie najnowocześniejszych gier. Ponadto w utrzymaniu wysokiego poziomu FPS mogą przeszkadzać uruchomione w tle aplikacje, nieaktualny system czy złośliwe oprogramowanie.Mam nadzieję, że te 3 szybkie kroki pomogą wam zwiększyć liczbe FPSów i płynność w Fortnite. Jeśli znasz jakieś inne sposoby śmiało pisz je w komentarzach :) Sam wiem jak bardzo lagi i zła wydajność utrudniają grę i są frustrujące, dlatego nie czekajcie i zastosujcie kroki przedstawione w artykule. Powodzenia!