Czemu Fortnite Jest tak Popularny ?

Fortnite:Battle Royal to obecnie jedna z najpopularniejszych gier wogule. Jest kilka powodów dlaczego tak jest. 1.Fortnite jest grą darmową co sprawia że każdy może sobie na niego pozwolić. Co prawda posiada mikropłatności ale są opcjonalne i nie wpływają na grę. W sklepiku można kupować różne rzeczy takie jak:skiny czy tańce.

2. A no właśnie. Tańce. Są przeróżne od daba po Break Dance. Zazwyczaj nie są tanie ale jak już wspominałem. Są opcjonalne.

3. Grafika jest piękna,kolorowa i bajkowa co sprawia że każdy może sobie na niego pozwolić. Nawet ci którzy nie spełniają minimalnch wymagań gra zadziała. Silnik gry to Unreal Engine 4.

4.Epic Games, czyli twórcy gry dbają o Fortnita. Codziennie sklep jest aktualizowany., a co jakiś czas dochodzą nowe trby gry.

5. Marketing głównie na Twichu i na YT sprawia że gracze chętnie po niego sięgają. LiczneFilmy Tricków czy Funny Moment naprawde pokazują jaką Fortnite ma społeczność.

6. A społeczność jest lepsza nić w jakiej kolwiek sieciowej grze.

7.Budowanie to coś zupełnie nowego. Pierwsza gra Battle Royal która umożliwia zbudowanie zamku czy drapacza chmur. Liczy się też zbieranie surowców. Drewno, Kamień I Metal są niezbędne do wygrania gry. No chyba że chowamy się w krzaku.

8. Liczne pomysły na nową broń, tryby gry czy rzeczy które urozmaicają gameplay. I tak mamy trampoline która wysyła nas na kilkanaście metró, wyrzutnie rakiet którą morzna sterować.

9.Bronie są zrobione po mistrzowsku. Snajperki, trzy karabiny szturmowe, strzelby, reworwery, pistolet z tłumikiem przywołujący na myśl Hitmana, Granatniki, wyrzutnie rakiet, granaty impulsywne. Większość Broni ma swój kolor. Zielony, Niebieski,Fioletowy,Pomarańczowe i złote. To że posiadamy coś złotego nie oznacza że Gra jest wygrana. Tu liczą się przedewszystkim umiejętności. Streamerzy tacy jak Ninja długo ćwiczyli swojego skilla.

10.Sklep Jest codziennie aktualizowany co sprawia żę gracze którzy nie mają co robić z pieniędzmi mogą wydawać je na mase wirtualnych skinów lub też tańców.

11. Liczne tryby gry sprawiają że w Fortnite nie ma mowy o nudzie. Obecny tryb sprawia że można się zabijać tylko snajperkami. Lub kilofem ale kilof jest w każym trybie. Są też tryby stawiające na rywalizacje drużynową np:50vs50.

Mimo tych zalet Fortnite ma też wady. Obłożenie klawiszy zwłaszcza tych odpowiedzialnych za budowanie jest nie intuicyjne i polecam zmienić z F1,F2,F3,F4 na Q,Z i X. Owiele wygodniejszy sposób budowania. Mimo to Fortnite:Battle Royal to obecnie najlepsza gra Battle Royal na rynku. 10/10