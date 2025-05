[CS:GO] Najładniejsze skiny dla karabinu M4A1-S do 25zł.

Zaczynamy od skina M4A1-S Nitro. Jest on jakości spoza obiegu i pochodzi on z kolekcji Safehouse. Skin ten pomalowany jest cały na kolor czarny, lecz posiada on kilka elementów w kolorze pomarańczowym. Moim zdaniem skin ten jest bardzo ładny, bo ogólnie lubię takie proste skiny jak ten, ale niektórym graczom skin ten nie przypadnie do gustu. Cena tego skina jest bardzo niska, bo w stanie Field-Tested jest w cenie 2,84zł. W stanie Factory New, skin ten kosztuje 9,37zł.





Kolejny skin w dzisiejszym artykule to M4A1-S Leaded Glass. Jego jakość jest klasy ,,poufne’’ i skin ten pochodzi ze skrzynki Spectrum 2. Przedstawia on ogólnie rozbite szkło, głównie w kolorze pomarańczowym i niebieskim. Posiadałem tego skina dość długo i mogę go Wam śmiało polecić, bo jego cena jest niska w porównaniu do wyglądu. Za stan Field-Tested dla tego skina zapłacić musimy około 11,19zł, natomiast za stan Factory New zapłacić musimy 28,30zł.





Trzecim już skinem jest M4A1-S Guardian. Skin ten pochodzi ze skrzynki Winter Offensive i jest jakości klasy ,,poufne’’, tak jak poprzedni skin. Pomalowany został cały na kolor niebieski i w kilku elementach na kolor czarny. Na magazynku posiada on logo antyterrorysty, które zostało pomalowane na kolor szary. Koszt tego skina w stanie Field-Tested wynosi równe 12,54zł, a w stanie Factory New wynosi około 17,62zł.





Czwarty skin to dość popularny jak i stary skin. M4A1-S Cyrex jest jakości klasy ,,tajne’’ i pochodzi ze skrzynki Breakout. Pomalowany jest głównie na kolor czarny, lecz posiada on trochę elementów w kolorze białym i czerwonym. Miałem tego skina przez jakiś czas, więc mogę go Wam stanowczo polecić. Cena tego skina nie jest wysoka, gdyż aktualnie ten skin kosztuje 19,73zł w stanie Field-Tested. Stan Factory New dla tego skina kosztuje 34,54zł.





Ostatnim już skinem w tym artykule będzie skin M4A1-S Mecha Industries. Pochodzi ze skrzynki Gamma i jest jakości klasy ,,tajne’’ tak samo jak poprzedni skin, który opisałem. Pomalowany jest na kolor biały i czarny i posiada on elementy, które zostały pomalowane na kolor pomarańczowy. Tego skina również miałem i mogę go Wam śmiało polecić. M4A1-S Mecha Industries w stanie Field-Tested kosztuje 23,76zł, natomiast w stanie Factory New skin ten kosztuje pełne 74zł.





W tym momencie doszliśmy do końca tego artykułu. Zachęcam Was do przeczytania poprzednich, między innymi o tematyce The Walking Dead, a ja się z Wami żegnam i pozdrawiam.

Artykuł napisany przez MisteerBlaack.