Cześć. W tym artykule przedstawię Wam kilka zestawów skinów dla antyterrorystów i dla terrorystów. Będzie to polegało na tym, że pistolet i karabin będą tego samego skina. Mam nadzieję, że mnie zrozumieliście, więc przejdźmy do samego artykułu.

[CS:GO] Kilka zestawów skinów dla CT i TT!

W pierwszym zestawię, jakiego Wam przedstawię będzie skin Glock-18 Wasteland Rebel i AK-47 Wasteland Rebel. Jest to bardzo ładny zestaw, lecz na niego trzeba będzie się trochę wykosztować. W karabinie jak i w pistolecie, skin pomalowany jest na kolor brązowy i czarny. Posiada on napisy, które są koloru białego. Sam miałem taki zestaw i powiem Wam, że świetnie się z nim grało. Za glock’a w stanie Field-Tested zapłacić musimy 21,40zł, natomiast za skin do karabinu AK-47 zapłacić musimy 47,15zł też w stanie Field-Tested. Podsumowując, kwota tego zestawu łącznie wynosi 68,55zł.





Kolejny zestaw będzie dla antyterrorystów. Zawiera on USP-S Cyrex oraz M4A1-S Cyrex. Jest to najtańszy zestaw w tym artykule, a powiem wam, że jest on także bardzo ładny. W skinie Cyrex, broń pomalowana jest na trzy kolory, a mianowicie czerwony, czarny i biały. Również posiadałem taki zestaw, ze względu na jego cenę, bo jest on tani i ładny. Koszt za stan Field-Tested dla USP-S wynosi 5,02zł, a dla M4A1-S wynosi tylko 15,92zł. Łączna kwota tego zestawu wynosi prawie 21zł, bo 20,94zł.





Trzeci zestaw będzie dla terrorystów. Będzie to AK-47 Fuel Injector oraz Tec-9 Fuel Injector. Już na samym starcie mogę powiedzieć, że będzie to jeden z droższych zestawów, bo AK-47 Fuel Injector w stanie Field-Tested kosztuje więcej, niż pierwszy zestaw wymieniony w tym artykule. Skin Fuel Injector ogólnie jest pomalowany na dwa odcienie koloru szarego i kolor żółty. W obu przypadkach, na magazynkach broni są wzorki pomalowane na kolor szary. Mogę Wam ten zestaw polecić, bo sam go aktualnie posiadam i zapewniam Was, że nie będziecie żałować kupna tego zestawu, chociaż jest on nieco drogi. Stan Field-Tested dla pistoletu Tec-9 kosztuje 4,02zł, natomiast dla AK-47 kosztuje 84,77zł. Kwota tego zestawu wynosi łącznie 88,79zł.





Czwarty i niestety ostatni zestaw jest tylko dla antyterrorystów. Zawiera on P2000 Corticera oraz AWP Corticera. Jest to moim zdaniem średni zestaw. Jego cena jest niska, lecz mi osobiście się ten zestaw nie podoba. Na pewno wśród Was są fani tego skina i taki zestaw będzie idealnie dla nich. Pistolet P2000 Corticera pomalowany jest na kolor niebieski, żółty, zielony i pomarańczowy. W karabinie snajperskim AWP Corticera jedynie brak koloru pomarańczowego. Za pistolet P2000 Corticera w stanie Field-Tested zapłacić musimy 5,02zł, a dla AWP ten skin kosztuje 16,47zł. Łączna kwota tego zestawu wynosi 21,49zł.





To już koniec tego artykułu. Zachęcam Was do przeczytania moich poprzednich artykułów o tematyce CS:GO. Pozdrawiam.

Artykuł napisany przez MisteerBlaack.