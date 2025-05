Witajcie. W tym artykule przyjrzymy się najnowszej aktualizacji CS:GO.

Co zrobić, jeżeli gra umiera? CS:GO

6 grudnia w okolicach godziny 22:00 weszła do gry aktualizacja, która zaskoczyła niemalże każdego. Przede wszystkim dodano nowy tryb „Danger Zone” i nową skrzynkę. Tryb ten to zwykły Battle Royale, gdzie naszym głównym zadaniem jest przeżycie, zbierając broń i wyposażenie a potem walka z przeciwnikami. W CS:GO dodano również możliwość zbierania gotówki, za którą później możemy kupić takie rzeczy jak amunicję, nóż, bronie i kamizelkę (kevlar). Gdy zamówimy już broń czy inne rzeczy, po chwili przyleci mały samolot, który zrzuci nam zakupioną broń. Oczywiście za samą grę jak i za wygraną dostaniemy wynagrodzenie w postaci punktów doświadczenia do naszego poziomu.





W tej aktualizacji dodano nową skrzynkę, nazwaną „Danger Zone Case”, gdzie znaleźć możemy takie skiny jak: AWP Neo-noir, AK-47 Asiimov, Desert Eagle Mecha Industries i wiele innych ciekawych skórek. Na chwilę obecną, cena skrzynki waha się w granicach 18zł, a jeszcze 17 godzin temu kosztowała 2 razy więcej. Klucz do tej skrzynki kosztuje tyle co przeciętny klucz do skrzynek, czyli od 9 do 10zł na rynku Steam.





Jedną z niewielu rzeczy, która bardzo oburzyła starszych graczy jest fakt, że CS:GO jest teraz Free to play, czyli jest po prostu za darmo. Przez to do gry dojdzie wiele nowych graczy, wśród których będą na pewno grieferzy, czyli osoby, które umyślnie przeszkadzają swoim kolegom z jednej drużyny. To posunięcie Valve’a było niczym innym jak chwytem marketingowym, bo ostatnio wyszła ich nowa gra pod tytułem ,,Artifact’’. Tak samo było z grą Team Fortress 2. Na początku była płatna, a gdy Valve wypuściło wiele nowych gier, to gra ta stała się bezpłatna. Wiele osób jest oburzonych, w tym ja, bo grę tą kupiłem dawno temu za około 40 złotych.





Dodatkowo gdy zrobilibyśmy sobie nowe konta, na których byśmy cheatowali, to nasze główne konto (main) również zostałoby obciążone banem. Jest to spowodowane tym, że teraz CS:GO jest F2P. Oprócz tego został spatchowany Anti-aim, lecz jest to informacja bardziej dla cheaterów.

To już koniec tego artykułu. Moim zdaniem aktualizacja ta jest jak najbardziej na minus, bo większość starszych graczy, oburzonych tym faktem, po prostu odchodzą od tej gry na dobre. W nich znajduję się także ja, więc raczej nie będę już więcej pisał artykułów dotyczących gry CS:GO. Artykuł miał na celu przekazanie informacji, jeżeli ktoś nie jest w temacie, lub nie słyszał o tym fakcie. Do zobaczenia moi drodzy, mam nadzieję że nie na długo, bo mam w planach trochę tematów na artykuły. Pozdrawiam.

Artykuł napisany przez MisteerBlaack.