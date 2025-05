Ciekawostki z gry Minecraft - część 2

W tym artykule przedstawię wam ciekawostki z gry Minecraft. Zapraszam do czytania.

1. Steve jest w stanie unieść aż milion sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści sześć ton. Można to osiągnąć wypełniając jego cały ekwipunek shulkerami z stackami bloków złota. Jednak Silniejszy jest osioł, który może jeszcze podnieść steve'a z złotem oraz własne siodło z skrzynią pełną kolejnych bloków.2. Po popatrzeniu endermanowi w twarz, ten zacznie nas atakować. Natomiast jeśli popatrzymy na jego twarz, mając na swojej głowie dynię, ten nic nam nie zrobi.3. Po nadaniu owcy imienia ,,_jeb" nametagiem, zwierzę zacznie zmieniać kolor wełny na tęczowy.4. Doba w grze trwa dokładnie 20 minut.5. Gracz, który pomyślał o dodaniu żółwi do gry, otrzymał za to pelerynę z narysowanym żółwiem.6. Enchant frost walker na butach działa nie tylko na gracza, ale także na stojak na zbroję, który może zostać popchnięty do wody.7. Jeśli na małej przestrzeni znajdzie się wiele stworzeń to zaczną one umierać. Może się zdarzyć, że umrze także gracz, a jako wiadomość po śmierci wyświetli się: ,,XYZ doświadczył energii kinetycznej"8. Oczy endermana i pająka są dalej widoczne, nawet jeśli rzucimy w te stworzenia potką niewidzialności.9. Jeden z największych tryhardów znany z wielu bardzo długich światów hardcore, zginął przez małego zombiaka w enchantowanej złotej zbroi.10. Jeśli koło kaktusa postawimy blok śniegu, ten się zniszczy. Natomiast jeśli będziemy stawiać stopniowo warstwy śniegu to kaktus nie ulegnie zniszczeniu.11. Strzały łuku mogą bez problemu przelecieć przez tabliczkę, ale zatrzymają się one już na dziurze w płocie lub w drzwiach.12. Jeśli TNT lub creeper wybuchną pod wodą to zadadzą oni obrażenia, ale nie zniszczą żadnego bloku.13. Zombiaki po dłuższej chwili przebywania w wodzie zamienią się w utopce. Jeśli do wody wejdzie posuch to najpierw zamieni się on w zwykłego zombiaka, a potem dopiero w utopca. Natomiast jeśli szkielet będzie przebywał długo na śniegu to zamieni się on w tułacza.14. Nie ważne w jaki sposób będziemy stawiać słonecznik, to zawsze jego kwiaty będą skierowane ku zachodowi.15. Normalnie wrogie stworzenia wykrywają nas z odległości 16 bloków. Jeśli będziemy się skradać to dystans ten będzie mniejszy, a jeśli założymy na siebie głowę potwora to skrócimy tę odległość dwukrotnie.