Bronie Fortnite - jakich używać

Cześć! Gram w Fortnite już ponad 7 miesięcy . Gry Fortnite chyba nie muszę nikomu przedstawiać , patrząc na popularność w takim czasie . W tym poradniku skupię się na trybie Battle Royale i opiszę każdą broń. Kieruje ten poradnik do początkujących i jest pisany podczas aktualizacji 4.0. Jak wiecie w każdym trybie Battle Royale jest wiele broni. Fortnite również je posiada . Podziele je na kilka kategori:

-pistolety,

-pistolety maszynowe,

-shotguny,

-snajperki,

-szturmowe

-wybuchowe

i inne



Każda broń ma swoje warianty/kolory. Każdy kolor zapewnia mniejszy lub większy recoil(czyli rozrzut), obrażenia itp. W Battle Royalle występuje

5 kolorów. Są to kolejno od najsłabszego do najlepszego : 1-biały/pospolity,2-zielony/niepospolity,3-niebieski/rzadki,4-fioletowy-epicki,

5-złoty lub żółty,pomarańczowy jak kto woli /legendarny.Każda broń może wystąpić w 3 max kolorach , a zdarza się że w 2 lub nawet 1.W tym poradniku opowiem tylko o broniach nie wliczając granaty.

_____

Pistolety-chyba najsłabsze bronie z całej gry. Zaczynając od zwyczajnego:



Pistolet-występuje w trzech kolorach:biały,zielony,niebieski. Może nam pomóc raczej tylko w początkowej fazie gry , Choć z pozoru nie jest taki

zły . Jednak warto go zamienić na coś lepszego.



rewolwer-biały,zielony,niebieski.Ciężko nim dosyć trafić. Mimo dużych obrażeń(około 50 DMG w ciało) odradzam korzystanie początkującym graczom.



rękodzieło (chyba , tak czy inaczej deagle z Cs'a)-fioletowy,pomarańczowy- Moja ulubiona broń , jest to ulepszona wersja rewolwera . Czasami może się przydać.



pistolet z tłumikiem-fioletowy,legendarny-wile się nie różni od zwykłego. Nie jest godna szczególnej uwagi.

_____

Pistolety Maszynowe - Pistolety z wysoką szybkostrzelnością.



Pistolet Maszynowy(SMG)-zielny,niebieski,fioletowy. Potężna broń zadaje około 35dmg w head'a oraz jej wysoka szybkostrzelność . Nawet jeżeli ktoś ma całą tarczę w ciasnym pomieszczeniu możemy go zabić zanim nas zobaczy.



Pistolet Maszynowy(SMG) z tłumikiem-biały,zielony,niebieski-Broń jest dosyć słaba , warto wymienić na zwykłe SMG.

_____

Shothuny-POTĘŻNE bronie na mały dystans.Shotguny są to bronie obowiązkowe i trzeba się nauczyć z nich strzelać.



strzelba pompka -zielony,niebieski- Najsilniejsza spośród wszystkich shotgunów . W głowę może zadać nawet 250 DMG!



strzelba taktyczna -biały,zielony,nibieski- najszybsza spośród wszystkich. Zalecam używanie go na sam początek.



strzelba ciężka -fioletowy,pomarańczowy- podobna broń do pompki .Rożni się od niej tym , że jest szybsza i ma trochę mniejszy DMG.

_____

Snajperki-bronie na daleki dystans. Potężne bronie na daleki dystans. Dziwną właściwością ich jest to że w głowę z dystansem DMG się zmniejsza a w ciało już nie.



Snajperka zwykła -niebieski,fioletowy,pomarańczowy- Ogromny DMG w głowę(od około 260) i w ciało (105-115 zależy od koloru). Polecam właśnie tą snajperkę do używania.



Snajperka automatyczna-fioletowy,pomarańczowy-Bardziej zalecam do używania poprzedniej , gdyż ta snajperka nie ma możliwości zawsze zabić przeciwnika na raz.



Karabin myśliwski-zielony,niebieski-Broń najsłabsza ze wszystkich. Ta broń ma tylko zastosowanie do tzw. No scope'ów. Nie zalecam używać , chyba że nie mamy snajperki.

_____

Karabiny-druga podstawowa broń i tak samo ważna jak shotguny.



karabin szturmowy-biały,zielony,niebieski- Jedna z najbardziej rozpoznawalnych broni i godna uwagi.



karabin szturmowy (seria) -biały,zielony,niebieski- podobny do zwykłego karabinu , lecz strzela serią. To już od ciebie zależy czy wybierzesz

karabin z serią czy zwykły.



karabin szturmowy (z lunetą)-dosyć prosta broń ale użyteczna. można wziąć gdy nie mamy snajperki.



karabin szturmowy (SCAR)-fioletowy,legendarny-Najsilniejszy ze wszystkich. Gdy legendarny obowiązkowo zamienić.



Wybuchowe-Są to jedyne bronie (są wyjątki takie jak impulsowe granaty) którymi możemy się sami zabić. Z tymi brońmi trzeba się obsługiwać ostrożnie.



Wyrzutnia rakiet(rakietnica)-niebieski,fioletowy,legendarny-BARDZO potężna broń . Nawet gdy nie trafimy w przeciwnika może go zabić obszar wybuchu. Godna Uwagi .



Granatnik-niebieski,fioletowy,legendarny.-Równie silna broń co RPG(rakietnica) .



___

Inne



minigun-fioletowy,legendarny-może się przydać raczej w finale lub gdy gramy w oddziałach , gdyż łatwo nas trafić.Nie jest ona jednak tak bardzo silna jak w innych grach.



Light Machine Gun(nie znam nazwy polskiej,znany jako LKM)-niebieski,fioletowy-Może być użyty raczej na bliski dystans.Plusem tej broni jest w miare duży DMG i szybkostrzelnośc, a minusem rozrzut.



Jeżeli przegapiłem jakąś broń to bardzo przepraszam.Jeszcze propo broni na koniec powiem chyba najlepszy plecak(nie będę tu mówić w jakim miejscu gdyż jest to kwestia gustu): 1snajperka,2karabin,3shotgun,4coś wybuchowego,5leczenie rożnego rodzaju. W miarę zdobywania doświadczenia(w grze ,nie w LVL'u) można duble'ować bronie , choć to jest trudne.