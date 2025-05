BI - War Thunder

BI to radziecki lekki samolot bombowy i atakujący z ziemi, który został wprowadzony na początku lat 30. XX wieku. Został opracowany przez Polikarpov Design Bureau i odegrał znaczącą rolę w operacjach wojskowych Związku Radzieckiego w latach 30-tych i wczesnych 40-tych. W tym artykule przyjrzymy się bliżej historii i rozwojowi tego kultowego samolotu w grze War Thunder.

Historia

BI został początkowo zaprojektowany w celu zastąpienia starzejących się samolotów rozpoznawczych i lekkich bombowców Sił Powietrznych Związku Radzieckiego. Prace nad BI rozpoczęły się w 1929 roku, a pierwszy prototyp został przetestowany w lutym 1931 roku. Po serii prób i modyfikacji BI wszedł do służby w radzieckich siłach powietrznych w 1933 roku.



Podczas hiszpańskiej wojny domowej Związek Radziecki udzielił pomocy wojskowej siłom republikańskim, a BI był jednym z samolotów szeroko wykorzystywanych w tym konflikcie. BI był wykorzystywany jako samolot do ataku naziemnego i okazał się skuteczny w walce z czołgami i fortyfikacjami wroga.



W początkowej fazie II wojny światowej BI był używany głównie do misji zwiadowczych, ale wkrótce został wykorzystany jako lekki bombowiec i samolot do ataku naziemnego. Pomimo stosunkowo przestarzałej konstrukcji, BI był nadal sprawnym samolotem i odegrał kluczową rolę we wczesnych zwycięstwach Związku Radzieckiego nad nazistowskimi Niemcami.



W 1942 roku BI został stopniowo wycofany ze służby frontowej i zastąpiony bardziej zaawansowanymi samolotami, takimi jak Ił-2 Sturmovik. Ił-2 Sturmovik, ale nadal był wykorzystywany do zadań pomocniczych, takich jak szkolenie, transport i łączność.



Dziś BI jest uważany za ważny samolot w historii radzieckiego lotnictwa i operacji wojskowych. Jego udział w hiszpańskiej wojnie domowej i II wojnie światowej odegrał znaczącą rolę w rozwoju radzieckiej potęgi powietrznej.





Specyfikacja Techniczna

Pod względem specyfikacji technicznej BI był kompaktowym, jednosilnikowym samolotem o rozpiętości skrzydeł 12,5 metra i długości 7,5 metra. Jego masa własna wynosiła 1460 kilogramów, a maksymalna masa startowa 2400 kilogramów.



BI był napędzany silnikiem radialnym Shvetsov M-22, którego maksymalna moc wynosiła 480 koni mechanicznych. Silnik ten umożliwiał samolotowi osiągnięcie maksymalnej prędkości 342 kilometrów na godzinę i zasięgu do 900 kilometrów.



BI posiadał dwuosobową załogę - pilota i tylnego strzelca. Samolot był uzbrojony w trzy karabiny maszynowe 7,62 mm ShKAS - jeden w nosie i dwa w tylnej części kabiny pilota. Mógł też przenosić do 200 kilogramów bomb, które można było zamontować na hardpointach pod skrzydłami.



Ogólnie rzecz biorąc, BI był stosunkowo prostym i uniwersalnym samolotem, który dobrze nadawał się do lekkich misji bombowych i ataku naziemnego. Jego niewielkie rozmiary i wytrzymała konstrukcja sprawiały, że był skuteczny w trudnych warunkach, a jego uzbrojenie i ładunek bomb czyniły go potężną bronią przeciwko wrogim celom.



Pomimo swoich ograniczeń i przestarzałości, BI odegrał ważną rolę we wczesnych latach radzieckiego lotnictwa i operacji wojskowych, a jego dziedzictwo przetrwało jako symbol radzieckiej potęgi powietrznej w okresie międzywojennym i na początku II wojny światowej.









W Grze

W grze War Thunder, BI jest radzieckim lekkim bombowcem i samolotem szturmowym I stopnia. Jego współczynnik bojowy wynosi 1,3, a odblokowuje się go po zbadaniu poprzedniego samolotu, R-5.



W grze, BI jest stosunkowo zwinnym samolotem z przyzwoitym tempem wznoszenia i czasem obrotu. Jego prędkość maksymalna wynosi około 265 kilometrów na godzinę, co jest wolniejsze niż w przypadku wielu innych samolotów tej klasy. Nadrabia to jednak swoim uzbrojeniem - BI jest uzbrojony w dwa karabiny maszynowe 7,62 mm ShKAS w tylnym kokpicie i może przenosić do 200 kilogramów bomb.



Pod względem taktycznym BI najlepiej sprawdza się jako samolot do ataku naziemnego. Jego bomby i karabiny maszynowe mogą być skuteczne w walce z lekko opancerzonymi celami naziemnymi, może również ostrzeliwać pojazdy i oddziały wroga za pomocą karabinów maszynowych. Jest jednak wrażliwy na wrogie myśliwce i ogień przeciwlotniczy, więc ważne jest by latać defensywnie i być świadomym potencjalnych zagrożeń.



Ogólnie rzecz biorąc, BI to zabawny i wyjątkowy samolot do latania w War Thunder. Jego historyczne znaczenie i ciekawy design sprawiają, że jest on popularny wśród graczy, a jego wszechstronność w grze czyni go wartościowym dodatkiem do każdej radzieckiej linii.





Podsumowanie

BI był radzieckim lekkim samolotem bombowym i atakującym ziemię, który został opracowany i produkowany w okresie międzywojennym. Był to kompaktowy i wszechstronny samolot, który odegrał ważną rolę w radzieckim lotnictwie i operacjach wojskowych w pierwszych latach II wojny światowej.



Jeśli chodzi o specyfikację techniczną, BI był napędzany silnikiem promieniowym Shvetsov M-22, miał dwuosobową załogę i był uzbrojony w trzy karabiny maszynowe 7,62 mm ShKAS i do 200 kilogramów bomb. W War Thunder, BI jest radzieckim samolotem I rangi z battle ratingiem 1.3, który jest najlepiej wykorzystywany jako samolot do ataku naziemnego.



Ogólnie rzecz biorąc, BI jest fascynującym samolotem, który jest uwielbiany zarówno przez entuzjastów lotnictwa, jak i graczy War Thunder. Jego historyczne znaczenie, unikalny wygląd i wszechstronność w grze sprawiają, że jest on cennym dodatkiem do każdej radzieckiej linii.