Assassin’s Creed Valhalla - Co już wiemy?

Assassin’s Creed Valhalla to już kolejna odsłona popularnej serii gier Ubisoft - Assassin’s Creed. Valhalla to w mitologii nordyckiej miejsce odpoczynku poległych w chwale wojowników czy po tym tytule możemy spodziewać się kolejnej świetnej produkcji?

Były niebywale ważne dla wikingów, gdziekolwiek się udawali zakładali osady. Wikińskim odkrywcą przypisuje się dopłynięcie do Ameryki Północnej na długo przed Kolumbem. W grze ważną rolę będzie też pełniła nasza osada, trzeba będzie postawić na zrównoważony rozwój naszej osady.

Rozgrywkę zaczynamy jako Eivor, który jest wikińskim najeźdźcą, zostawia za sobą swoją ojczyznę i ze swoim klanem zaczyna budować w XI-wiecznej Anglii dom. Wikingowie ci historyczni jak i bohaterowie tej gry opuszczają swoje ziemie z różnych powodów, ale wnioskuje się, że to z powodu zbyt małej ilości zasobów jaki nieprzerwanych konfliktów tam toczonych. Każda decyzja przez nas podejmowane może wywrzeć znaczący wpływ na dalszy przebieg gry. Równie ważne będą działania dyplomatyczne, taktyka użyta podczas walki i dialogi z różnymi postaciami.W tamtym czasie Anglia była rozbita etnicznie, było wiele plemion, ludów i każde chciało zdobyć hegemonię nad pozostałymi. Anglia mimo rozbicia była bardzo bogatym miejscem, to potęgowało najazdy. Twórcy gry pokazują inne spojrzenie na obraz wikinga. W zwiastunach rozprawiają się z obrazem bezbożnych i niemyślących wojowników.Będą one jedną ze podstawowych działań jakie będziemy mogli podjąć. W końcu co ta za wiking, którym nie może złupić innych ziem. W Assassin’s Creed Valhalla będzie można prowadzić błyskawiczne ataki z drakkarów (wielkich długich łodzi), zdobywać potrzebne zasoby i przeprowadzać potężne szturmy na twierdze wrogów.Ubisoft zapowiada, że nowa odsłona będzie brutalniejsza niż pozostałe i to nie tylko z powodu najazdów. Zapowiadany nowy system walki umożliwia zadawać lepsze i realistyczniejsze ciosy, odcięcie kończyny czy dekapitować przeciwników. Eivor będzie mógł dzierżyć w rękach, miecze, topory, a nawet dwie tarcze. Wróci też nieśmiertelne ukryte ostrze.Bogowie jak Thor, Odyn czy Frey miały kiedyś wielki wpływ na życie mieszkańców północy. Będą one prawdopodobnie stanowiły ważną część życia wikingów i naszej rozgrywki. Byli oni też bardzo przesądni, ale czy pojawienie się czarnego kruka będzie mieć wpływ na dalszą rozgrywkę? Możemy tylko przypuszczać, ale w mojej opinia tak. Bogowie mogą być ich siłą napędową do bitwy.W sagach, mitach i różnych innych podaniach jest wiele kobiet wojowniczek, i twórcy postanowili wprowadzić to urozmaicenie w grze. Silną kobietę wojowniczkę i prawdopodobne jest, że do nas będzie należała decyzją czy grając główną postacią będzie to kobieta czy mężczyzna.Nie podano jeszcze daty premiery, ale wiadomo, że przedpremierowo będziemy ją mogli kupić pod koniec 2020 r. Więc może będziemy się nią cieszyć już na Gwiazdkę. Wiemy za to, że gra będzie wydana na wiele różnych platform od PS5 i Xbox Series X po PS4, Xbox One czy na PC.