Assassin's Creed Unity a mogło być tak pięknie.

Assasin creed Unity gra wydana przez ubisoft w 2014 roku na pc i co warto powiedzieć jest to pierwsza części wydana na potrzeby nowej generacji konsol. Tak samo jak w innych częściach gry cofamy się w czasie by zostać skrytobujczym assasinem który miał styczności z jabłkiem stworzenia. Znów weźmiemy udział w realistycznych wydarzeniach historycznych i posmakujmy przygody. Jednak ta część gry jest dla mnie niespełnioną nadzieją i mam wrażenie że twórcy robili ją bardziej na potrzeby pokazania co może nowa generacja

Akcja Unity toczy się w czasie rewolucji Francuskiej więc będziemy mieli tu takie wydarzenia jak szturm na Bastille czy egzekucję Ludwika króla Francji. Jednak nie będziemy mieli aż tak dużego wpływu na wydarzenia jak zapowidali twórcy co jest sporym minusem. Jesteśmy tam bardziej w roli slugusa niż rewolucjonisty. Nasz głowny bohater to Arno i trzeba przyznać że ma bardzo wiele wspólnego z Ezio jednak nie jest tak bardzo wyrazisty. Arno wstępuje do bractwa przypadkiem a część współczesna została tu ograniczona co można potraktować jako puls mamy tu momenty w których musimy wspiąć się na wieże Eiffla ale to dodaje grze atrakcyjności. Również tym razem spotkamy się z postaciami historycznymi takimi jak Napoleon Bonaparte ale jak już wspomniałem wcześniej nie będziemy mieli na wydarzenia większego wpływu.

Największym atutem i jednocześnie wadą produkcji jest jej oprawa i tak jeśli mamy dobry sprzęt to będziemy cieszyli się naprawdę cudownie odzwiercdlonym Paryżem choć mimo to będziemy dostrzegać masę bugów i spadek klatek. Dzieje się tak ponieważ twórców to wszytko przerosło gdyby terminy i umowy wyznaczyli sobie o rok dłużej wtedy na pewno dostaliśmy by lepszy produkt. Przecież nie bez powodu GTA V powstało tyle lat ale Ubisoft uparł się na tasiemce i na zysk przez co cierpią fani. Jedank co cieszy assasin postanowił wrócić do korzeni i misję gdzie musimy się skradać by zlikwidować cel znowu dają frajdę. Czego nie można powiedzieć o trybie multiplayer niby pomysł na niego fajny ale co jeśli chcemy zlikwidować cel a jego tam nie ma to wszystko przez bugi.

Podsumowanie

Plusy :

-Bardzo ładna grafika i pięknie odwzorowany Paryż.

-Tryb multiplayer.

-Dużo misji pobocznych.

-Dobre misję że skradaniem.

Minusy :

-Nie mamy takie wpływu na historię jak zapowidali twórcy.

-Kiepska optymalizacja.

-Liczne bugi.

Ocena końcowa 7/10.