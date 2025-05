( 1 ratings)

Assassin's Creed: Unity - To już nie to samo? - RECENZJA

Gra została wydana w 2014 roku i jest kontynuacją serii Assassin's Creed. Przez wielu uważana za jedną z gorszych i na tej części zakończyła swoją przygodę. Assasin's Creed: Unity to kolejna odsłona z serii gier akcji wydanych przez Ubisoft. Tym razem wcielamy się w rolę Arno – jednego z członków bractwa Asasynów, który wykonuje różne zadania w XVIII-wiecznym Paryżu, w trakcie Rewolucji Francuskiej. Paryż podczas tej rewolucji został zmieniony w najokropniejsze miasto na ziemi. Biedni mieszkańcy, którzy próbowali się przeciwstawiać władzy, byli pacyfikowani - dość krwawo.



Arno - nasz bohater jest po środku tych walk pomiędzy ludnością a templariuszami. Naszym zadaniem jest rozwikłanie intrygi templariuszy. Nasz bohater, w tej serii pojawia się pierwszy raz, także Jego przeszłość nie jest ukierunkowana poprzednimi częściami, dlatego gra dla początkujących nie jest złym wyborem, aczkolwiek można się zniechęcić poprzez częste crashe oraz bardzo banalny system walki. Niestety jest to już dość duży impuls, aby tę grę odrzucić. Jeśli nie wiecie o czym mówię - cieszcie się, to jest naprawde okropne doświadczenie, przez które nie możemy się skupić na grze.



Oczywiście został zachowany dość dobrze dopracowany parkour - przynajmniej tyle. Fabuła nie jest zbyt ciekawa, może kogoś zainteresowała - aczkolwiek dla mnie jest nie do przyjęcia. Gra odbywa się w trybie single player, lecz mamy także możliwość gry multiplayer wraz z czteroma znajomymi. Naszym zadaniem będzie sabotaż, wykonanie egzekucji, kradzież cennych przedmiotów lub ochrona pojedynczych osób. Nic nadzwyczajnego, ale jeśli mamy wolny czas to można spróbować.



Moja ocena gry:

Słabe 30/100 - tylko dlatego, że gra nie wygląda najgorzej, lecz grywalność jest na zerowym poziomie. Bardzo przykro mi, że muszę tak nisko oceniać moją ulubioną serię, aczkolwiek ta część nawet nie pozwala się lubieć.