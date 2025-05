Assassin's Creed: Revelations - przepiękna gra.

Fabuła Gry

Osobiste Odczucia





Motta Bractwa:

Nasza przygoda rozpoczyna się w opuszczonej twierdzy bractwa Asasynów,. Teraz to. Ale nie jest do końca opuszczone, templariusze próbują otworzyć tajną bibliotekę Altaïra, która skrywa ogromne tajemnice. Ezio został pojmany przez tych właśnie templariuszy. Na szczęście udało mu się uwolnić i zabić kapitana templariuszy. Przy okazji,przez badaczaTam więc udał się Ezio na poszukiwanie, gdyż jeden został już znaleziony przez Zakon Templariuszy pod Sułtańskim pałacem Topkapi. Podczas poszukiwań poznajemypo Niccolo, tam właśnie rozpoczynają poszukiwania. Podczas swojej współpracyAle to nie wszystko. Ezio podczas poszukiwań wszystkich kluczy rozwiązujeoraz pomaga tutejszemu Bractwu Asasynów walczyć z atakującymi templariuszami. Jako, że jeden z kluczy trzyma przy sobie, Asasyn. Przy okazjisułtana na prośbę dowódcy straży w Konstantynopolu -. Tutaj Ezio dowiaduje się straszliwej prawdy, sułtan Ahmed należy do Templariuszy i on także pragnie otworzyć bibliotekę Masjafu.Zdobywając każdy z kolejnych kluczy możemy, a konkretnie,Po śmierci Al Mualima,Zresztą nie potrafił wytłumaczyć innym niebezpiecznej mocy fragmentu Edenu. Tym samym,. Ukradł jabłko, którego moc go zniewoliła, zapragnął posiadać jabłko na wyłączność.. Późniejrazy wrócił do Masjafu, za pierwszym razemPowrócił do twierdzy. Gdy tylko wszedł w obręby wioski,, ze względu na. Pozbył się Abbasa i został nowym mentorem.i dowodzi, jak bardzo stary AsasynPrzed śmierciąoraz kodeks Asasynów Niccolo Polo.Gra zrobiła na mnie bardzo dobre wrażenie. Naprawdę byłem zaskoczony. Porównując ją do poprzedniej części, między nimi jest przepaść bez dna.Teraz, dość już krótko postaram się przedstawić pozytywne i negatywne strony produkcji.Ogromnym plusem gry jest. Wzory i złocenia zdobią szaty prawie każdej postaci z gry.W grze naprawdę. Masa ludzi przewija się przez, w tle słychać dużo ożywionych rozmów, klimat jest naprawdę przytulny. Potwierdza to również końcowy pościg. Powozy, strzelcy, konie, wybuchy, spadochrony. I do tego jeszcze, nic dodać, nic ująć :PDobrym pomysłem było dodanie wątku w tle dotyczącego. Jegosą naprawdę ciekawe i czasami humorystyczne. Dodatkowo następuje bardzo płynne przejście z fabułą do III części serii.Ciekawą opcją było. Od teraz do dyspozycji mamy specjalne ukryte ostrze zakończone hakiem.. Dalsze fazy eksperymentów nad tego typu urządzeniami możemy dostrzec w np.Jeśli chodzi o same modyfikacje stylu gry, do dyspozycji mamy także, to wszystko ułatwia sposób gry.Na pochwałę zasługuje również bardzo. Odzwzorowuje klimat obecnie odgrywającej się sytuacji. W ucho wpadły mi takie utwory jak:(Lorne Balfe),(Jasper Kyd) oraz(Dried Leaves Band).Jeśli naprawdę chcemy doszukiwać się minusów, gdyż takowych, mogę powiedzieć, że sam styl gry troszeczkę podobny jest do dwóch poprzednich części. Ale to tak na siłę.Na koniec wrzucę jeszcze trailer gry, bo jest warty uwagi :)