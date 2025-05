Assassin's Creed: Pirates - przedstawienie gry na telefony Android

Assassin's Creed: Pirates jest ósmą częścią serii, jeśli ustawimy ją w kolejności rocznikowej, została stworzona przez Ubisoft Entertainment, rozpoczeli oni swoją działalność od Assassin's Creed, która była na platformy (PS3, X360, XONE oraz klasyczny PC), zaskakująco gra się przyjeła i uzyskiwała kolejne sukcesy, przy których zarobiła krocie. Twórcy nie poprzestali na tym, stworzyli kolejną część dwa lata później, cieszyła się kolejną popularnością. Potem przyszło na myśl, a co by było, gdyby... postanowili więc stworzyć pierwszą grę na telefony android, która żrzerała ogromną ilość ramu, aktualnie nie jest ona dostępna do pobrania. W 2014 roku została opublikowana najnowsza część, przez trzy lata od opublikowania gra zebrała ponad dziesięciomilionową pobieralność, czy to skłoni twórców do kolejnego kroku w przód? Mam nadzieję, że w krótce zostanie opublikowana kolejna część na telefon. W tej części na początku gry mamy do wyboru assasyna oraz statek, możemy naszemu assasynowi dodawać atrybuty w: prędkość, moc i obronę. Nie będę rozpisywał informacji o sterowaniu, jest bardzo banalne, wszystko mamy jak na tacy, każdy człowiek domyśli się, co to jest kotwica, albo czaszka z celownikiem.



Funkcje gry:

- walki morskie

- plądrowanie statków

- łowienie ryb

- zdobywanie załogi

- techniki pirackie

- ulepszenia broni

- szukanie skarbów

- explorowanie terenów

- parkour



Zalety:

+ ogromna popularność

+ bardzo przyjemna grafika

+ ulepszanie statków

+ szukanie skarbów (nie wiadomo co będzie w skrzyni :) )

+ morskie zwierzęta np. rekiny, wieloryby

+ idealna gra na długie zimowe wieczory



Wady:

- potrzebuje połączenia z internetem

- lekko się buguje przy łowieniu ryb

- musi być dobry telefon

- mapa się długo ładuje



Informacje dodatkowe:

Zaktualizowano: 11 lipca 2016

Instalacje: 10 000 000 - 50 000 000

Aktualna wersja: 2.9.1

Wersja androida: 4.0 i nowsze

PEGI: 7