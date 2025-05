Assassin's Creed Origins - Recenzja gry

Zacierając granice między prequelem i sequelem, Assassin's Creed Origins przenosi nas z powrotem na początek Bractwa Assassin, jednocześnie przygotowując grunt pod nową bieżącą fabułę.Wcielasz się w rolę Bayeka, strażnika Medjay, który wyrusza na poszukiwanie zemsty przeciwko tajemniczemu porządkowi, który poprzedza Templariuszy. Przekraczając ścieżki z postaciami historycznymi, takimi jak Kleopatra i Juliusz Cezar, Bayek podróżuje przez gęste i urozmaicone ziemie Afryki Północnej. Będzie przekradał się, łupiał i dźgał kluczowe postacie w społecznym i politycznym świecie Egiptu, co doprowadziło do kilku nieprzewidzianych konsekwencji dla przyszłości Królestwa, aż do obecnych wydarzeń.











Podczas gdy obecne są odniesienia do znaczących postaci i wydarzeń z innych gier, zajmują one tylne siedzenie równoległym fabułom Początków, w szczególności Bayekowi i jego towarzyszom, ponieważ leżą u podstaw ich wiary w Egipcie. Sam Bayek ma duży wpływ na świat, ma na myśli innych i jego otoczenie. Pomimo tragedii, nie jest nieśmiały, aby przełamać napięcie żartem lub podzielić się czułością z bliskimi. Chociaż jest niezłomny w swojej determinacji, by zemścić się na tych, którzy go skrzywdzili, zawsze chętnie pomaga potrzebującym.











Od stada ptaków, które jednoczą się podczas biegania przez bagna, aż po krokodyle, które zrywają marynarzy z łodzi, gdy płyną po rzekach - Assassin's Creed Origins wyświetla żywe szczegóły świata w akcji i mieści kilka unikalnych systemów AI, które grają od siebie nawzajem. W jednym przypadku można natknąć się na obóz, który nagle zostaje zaatakowany przez grupy rozgniewanych hipopotamów z pobliskiego jeziora. Egipt jest imponująco gęsty w bardziej zaludnionych miastach i miasteczkach, przekonująco zrealizowany dzięki wyraźnej dbałości o szczegóły i jest jednym z najlepszych osiągnięć serii.











Rozgrywka Bayek jest zaskakująco edukacyjna, dzięki czemu każde wydarzenie i punkt orientacyjny - nawet areny gladiatorów i tory wyścigów rydwanów - są okazją, aby dowiedzieć się więcej o scenerii i okresie. Od ogólnego gadania tłumów w Aleksandrii, po różne notatki i dzienniki znalezione z punktów zainteresowania i obozów bandytów, dowiesz się całkiem sporo o minionych wiekach Egiptu, co doprowadziło do "obecnego" stanu Ptolemejskiego rządzić, a przyczyna sporów społecznych w całym. Pokazując przypadki zderzenia kultury między wpływami grecko-rzymskimi a egipskimi, główna historia i historie poboczne są ujmujące i sensowne, rozwiązując problemy rasizmu, kolonializmu i systemowej mizoginii czasów.







Moja ocena gry to 80/100.