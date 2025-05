Assassin's Creed Odyssey - Nowa część serii?

- legendarna już seria gier o skrytobójcach od Ubisoftu. W pewnym momencie zaczęła się staczać, jednak po roku przerwy "wydaje się", że seria wróciła na właściwe tory. AC Origins w 2017 roku odbiło się falą zainteresowania. Gra odświeżyła wtórny już cykl gier o Asasynach i ich odwiecznej walce z Templariuszami.- z oficjalnych przecieków i teaser traileru tak ma zabrzmieć nazwa kolejnego Asasyna. Sprawdziły się domysły - albowiem oto Ubisoft zabierze nas do...Jako ciekawostkę do tytułu można podać ( z niestety niepotwierdzonych źródeł), iż gra miała zwać sie najpierw "Constellation", później "Dynasty", zaś teraz "Odyssey". Czyżby było to związane zWielu to pewnie zawiodło (szczególnie tych czekających na feudalną Japonię i czasy Wikingów), jednakże nie mniej zadziwiło osoby czekające właśnie na tą część. O samej grze dowiedzieliśmy się ponownie przez materiały promocyjne - twórcy robią to już 3 raz!Dorwał się do niego JeuxVideoLive, który udostępnił zdjęcie breloka (poniżej).Nie znamy jeszcze konkretów na temat produkcji, jednak ma ona wgłębiać się w schematy RPG bardziej niż kiedykolwiek. Albowiem to mamy grać mężczyzną i kobiętą, zaś ich losy będą się przeplatać. Inne źródła podają o tworzeniu własnego bohatera. Jednakże ma powrócić coś, za co ludzie pokochali część czwartą -Możliwe, że nawet będziemy mogli modyfikować nasz statek niczym Edward swą Kawkę. Do popisu i podboju będziemy mieli Achaję, Macedonię, Epir, Trację, Azję, Morze Egejskie i Jońskie.Wracając do RPG - podobno ma wrócić orzeł (z nieoficjalnych źródeł pod imieniem Ikarus), ma wrócić kółko wyboru broni i narzędzi, powrót bomb dymnych, a nawet i możliwe że będzie możliwość wybierania opcji dialogowych podczas rozmowy z postaciami neutralnymi.Jednakże Ubisoft będzie zawsze Ubisoftem - obejrzmy Teaser nowego Assassin's Creed'a:Wygląd gry wam niczego nie przypomina? Tak, francuski wydawca znowu bierze asset z poprzednich gier - nie widać tutaj jakiejś wielki różnicy między Originsem! Dosłownie jakby założyć postaciom stroje ze Starożytnej Grecji.Tu się rodzi największa obawa, znowu, znowu Ubi to robi naszej kochanej serii o Asasynach -Możemy się nawet spodziewać, że AC : Odyssey jeszcze się zakręci w naszych czytnikach w tym roku! Miejmy jednak nadzieję, że źródła anonimowych osób z Kotaku nie kłamią i gra ta zadebiutuje dopiero w 2019. Kto jednak wie czy seria nie wróci znowu do produkcji nie ustannej (jak np. było z AC Unity i AC Syndicate - gry wydane stosunkowo niedługo od siebie, a bardzo podobne)? Miejmy jednak nadzieję, że to tylko złe domysły - nie chcielibyśmy dla naszej ukochanej gry źle, prawda?Co do platform do grania na które ma trafić ten Asasyn - można gdybać, lecz najpewniej są toUbisoft będzie zapewne celował w platformy najnowszej generacji, więc nie ma co się dziwić.Miejmy nadzieję, że rzuci to nie co światła na całą sprawę gry."See you at E3"