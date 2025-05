Recenzja skórek Lux ( League of Legends )

Lux jest zaliczana do topowej puli bohaterów League of Legends w kategorii ilości posiadanych skórek, co świadczy o popularności Pani Światła. Przyjrzyjmy się im wszystkim.

1. Sorceress Lux (pol. Czarodziejka Lux)

Jest to jeden z pierwszych skinów Luxanny Crownguard. Model postaci w tej skórce jest chwalony – ładna kolorystyka, detale typu ozdoby na prawym barku, czy chociażby urocze, koronkowe zakolanówki. Mimo tego, ze względu na swój wiek, skórka nie cieszy nowymi animacjami – mimo to jest na czym zawiesić oko.

Moja ocena: 5/10

2. Spell Thief Lux (pol. Złodziejka Czarów Lux)

Zachwycająca swym splash artem Spell Thief Lux w grze prezentuje się znacznie skromniej. Chociaż sam model postaci jest nawet ładny, większość graczy uważa jej kapturek za zwyczajnie brzydki. Ta skórka niestety również nie może się pochwalić nowymi animacjami.

Moja ocena: 4/10

3. Commando Lux (pol. Lux Komandoska)

Przez społeczność uważana jest za najgorszą skórkę do Lux – brak nowych animacji, kolor taki nijaki i nawet splash art brzydki. Nasza Pani Jasności dzieli tą tematykę również z innymi bohaterami z Demacii – Garenem Crownguard i Jarvanem IV.

Moja ocena: 4/10

4. Steel Legion Lux (pol. Lux ze Stalowego Legionu)

Tę tematykę skórki Luxanna dzieli ze swoim bratem – Garenem. Jest to pierwsza skórka, która może pochwalić się nowymi animacjami, nawet ataku podstawowego, co do teraz jest spotykane jedynie u skórek legendarnych. Chociaż sam model postaci może wydawać się nudny i nijaki, uważam, że animacje i efekty dźwiękowe wynagradzają to z nawiązką.

Moja ocena: 7/10

5. Imperial Lux (pol. Imperialna Lux)

Skórka była dostępna jedynie przez krótszy czas – teraz można ją dostać jedynie poprzez Twój Sklep lub skrzynki.Chociaż jej splash art może zniechęcać, podobnie jak brak nowych animacji, model postaci jest bardzo ładny.

Moja ocena: 5/10

6. Star Guardian Lux (pol. Czarodziejka Gwiazd Lux)

Z początku ten przesłodzony, parodiujący, różowy skin był żartem, jednak po odniesionym, niespodziewanym skucesie, Riot Games postanowiło stworzyć więcej skórek o tej samej tematyce. I tak oto Czarodziejka Gwiazd Lux została liderką nowej drużyny (Burning Bright), w której skład wchodziły Poppy, Lulu, Jinx oraz Janna. Rok później ukazała się druga drużyna Starg Guardians (New Horizon) składająca się z Ahri, Syndry, Ezreala, Miss Fortune oraz Soraki. Co ciekawe, i o czym wiele osób nie wie, Star Guardian Lux jako jedyna z tej tematyki nie ma magicznego zwierzaka, ponieważ... najzwyczajniej w świecie była pierwsza i wtedy nikt o tym nie pomyślał.

Moja ocena: 8/10

7. Elementalist Lux (pol. Lux Mistrzyni Żywiołów)

Jedna z najdroższych i najbardziej dopakowanych skórek, jakie kiedykolwiek powstały w grze. Drzewko żywiółów oraz ogromna ilość animacji, cytatów, a nawet ikon przywoływacza, sprawiły, że gracze od razu pokochali tę skórkę. Jest ona najczęściej spotykana wśród wszystkich skórek Lux.

Moja ocena: 10/10

8. Lunar Empress Lux (pol. Księżycowa Cesarzowa Lux)

Skórka powstała z okazji chińskiego roku psa – 2018. Chociaż model postaci jak i animacje potrafią zachwycić, nie została pozytywnie przyjęta przez społeczność graczy – uderzające podobieństwo do Elementalist przykleiło jej łatkę 'Biednej Elementalistki'. Swoją rolę odegrało także to, że jest to jej 8 skórka otrzymana w okresie, gdy wielu mniej popularnych czempionów czekało na swoją kolej.

Moja ocena: 9/10 (przymykając oko na podobieństwa do Elementalist itp.)

To wszystko co mam do powiedzenia – a co Wy sądzicie o skinach do Lux? Śmiało piszcie w komentarzach!