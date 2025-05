Assassin's Creed Odyssey - Alexios w starożytnej Grecji

Assassin's Creed Odyssey to pierwsza z tej serii gier posiadająca więcej niż jedno zakończenie, oraz możliwość decydowania i flirtowania z osobami ze świata gry. Głównym bohaterem gry jest Alexios lub Kasandra w zależności od naszego początkowego wyboru. Żeby artykuł był bardziej zrozumiały skupie się wyłącznie na Alexiosie. Akcja odyssey odbywa się w 431 roku przed naszą erą podczas wojny pomiędzy Atenami, a Spartą. To właśnie w tych czasach urodził się Alexios, który jest jednocześnie bohaterem gry i wnukiem słynnego króla Leonidasa dowodzącego potężnym oddziałem trzystu Spartan.Po bitwie trzystu Spartan, w której wcielamy w Leonidasa zaczynamy prawdziwą rozgrywkę jako Alexios. Ta część gry to jak na razie jedyna gdzie nie możemy odnaleźć broni, każdego Assassina chodzi mi tu o ukryte ostrze. Zamiast jego bronią Alexiosa jest ostrze od włóczni jego dziadka Leonidasa dzięki, której nasza współczesna bohaterka Layla może w cielić się w samego właściciela złamanej broni.Cała historia rozpoczęcia poszukiwań swojej matki zaczyna się gdy nasz bohater podejmuję się zlecenia, które zmienia jego życie raz na zawsze. Gdy Alexios przyjmuje zadanie dowiaduję się że przyjął zadanie na swojego opiekuna z dzieciństwa Nikolasa dowódcy Sparty zwanego, także Wilkiem. To właśnie od niego dowiaduję się że jego matka Myrine żyje i wtedy zaczyna poszukiwania by odnaleźć ostatnią spokrewnioną mu osobę, ale tak musie tylko wydaje. Podczas swojej odyssey nasz bohater trafia do kryjówki Czcicieli Kosmosu, gdzie widzi tajemniczy artefakt w kształcie piramidy, ale to nie koniec niespodzianek, ponieważ okazuje się że jego siostra Kasandra jednak żyje i należy do Czcicieli, którzy zmienili jej imię na Dejmonia.Po ukończeniu wątku fabularnego zostaje nam mnóstwo treści pobocznej takiej jak zadania nie związane z główną grą, podboje, polowania na resztę Czcicieli Kosmosu, oraz eksplorowania naprawdę olbrzymiej otwartego świata. Oprócz odnalezienia matki mamy do roboty jeszcze zadania od naszego prawdziwego ojca Pitagorasa, który chce abyś my pomogli w zapieczętowaniu zaginionego świata Atlantydy. W tym celu musimy zabić cztery legendarne bestie między innymi Minotaura w swoim labiryncie, Meduzę w jej legowisku, Sfinksa, oraz Cyklopa. Gdy pokonamy wszystkie potwory starożytnej Grecji mamy możliwość zamknięcia Atlantydy za pomocą kostura Hermesa, który jest w posiadaniu Pitagorasa, ponieważ ma on aż tak potężną moc że utrzymał życie bardzo starego i mądrego Pitagorasa. Po zapieczętowaniu Atlantydy Alexios otrzymuje kostur swojego ojca dzięki czemu może spotkać się z Laylą w teraźniejszości.Wspaniała grafikaOtwarty światMożliwość wpływu na zakończenie gryMnóstwo zadań pobocznychŚrednia sztuczna inteligencja cywilówTo już konie artykułu. Dziękuje za poświęcony czas i za wszystkie pozytywne oceny. Zapraszam także zainteresowanych do przeczytania innych moich artykułów z serii Assassin's Creed. Dajcie znać w komentarzach czy graliście w jakiegoś Assassina.