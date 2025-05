Assassin's Creed II - Ezio z Florencji

Głównym bohaterem gry Assassin's Creed II jest młody szlachcic pochodzący z Florencji, mowa tu o Ezio Auditore. Podobnie jak Altair, Ezio jest praprzodkiem Desmonda Milesa, który jest Assassinem żyjącym w XXI wieku. Desmond jest niestety uwięziony przez korporację Abstergo Industries, będącą ówczesną grupą Templariuszy. Prawdziwa fabuła zaczyna się dopiero gdy Desmond wraz z Lucy Stillman ucieka z Abstergo do tajnej kryjówki gdzie spotykają się z dwojgiem Assassinów Shaunem i Rebeką. W kryjówce żeby móc zdobyć doświadczenie Desmond używa ulepszonej formy Animusa dzięki, któremu może przeżyć wspomnienia swojego przodka, aby przez tak zwany Efekt Krwi nauczyć się być Assassinem z krwi i kości.Ezio żyje w dostatku wraz ze swoimi dwoma braćmi Frederikiem i Petruccia, a także ze swoją siostrą Claudią i matką Maryją oraz z ojcem Giovanim. Sytuacja diametralnie zmienia się, kiedy głowa rodziny Auditorów zostaje zdradzony i niesłusznie oskarżony. Po pojmaniu go zostaje on wtrącony do więzienia a następnie stracony na szubienicy wraz ze dwojgiem swoich synów. Wrogowie rodziny Ezio nadal czyhają na życie reszty Auditorów, dlatego nasz bohater zabiera swoją matkę i siostrę do Monteriggioni gdzie mieszka jego wuj Mario.U wuja Mario Ezio dowiaduje się, że jego ojciec należał do Assassinów i rozpoczyna planowanie zemsty na winowajcach tej tragedii. Z czasem nasz bohater dowiaduję się że intryga sięga znacznie głębiej niż podejrzewał i że w śmierć jego bliskich jest zamieszany zakon Templariuszy do, którego należą ludzie tacy jak Vieri de' Pazzi i jego ojciec oraz tajemniczy Hiszpan, a sama sprawa dotyczy zamachu na Wawrzyńca Wspaniałego i Fragmentu Edenu. Po poszukiwaniach we Florencji Ezio podróżuje do Wenecji, gdzie zdobywa wspomniany wcześniej artefakt, lecz chwilę później zostaje on mu ukradziony.Nowy właściciel korzysta z artefaktu, aby przejąć kontrole nad Florencją wywołując tam wojnę domową. Ezio po odzyskaniu Fragmentu Edenu rusza do Watykanu by zabić Hiszpana, który w międzyczasie stał się papieżem. Po długiej i ciężkiej walce na jaw wychodzi, że przeciwnik naszego bohatera próbuje przejąć moc starożytnego artefaktu, aby dostać się do tajemnej krypty. Ezio darował życie Hiszpana i sam wszedł do krypty, w której pojawił się hologram Minerwy, będącą przedstawicielką cywilizacji poprzedzającą ludzi. Za pomocą Animusa i Ezia porozumiewa się ona z Desmondem, po czym na ich kryjówkę napadają Templariusze przez Desmond, Lucy, Shaun i Rebeka ładują animusa do ciężarówki i uciekają.Akcja gry zaczyna się w 1476 roku a kończy się w 1499. W tej części gry także możemy spotkać liczne historyczne postanie takie jak rodzina Pazzich, Leonardo da Vinci, Nicolo Machiavelli, Katarzyna Sforza, Lorenzo de' Medici, Girolamo Savonarola i Rodrigo Borgia czyli nasz ostateczny przeciwnik.To już koniec artykułu. Mam nadzieje że się wam spodobał. Dziękuje wam za poświęcony czas i za wszystkie pozytywne oceny. Dajcie znać w komentarzach czy wy graliście kiedyś, w którąś część Assassin's Creeda.