Assassin's Creed IV: Black Flag - Złoty wiek piratów

Akcja gry Assassin's Creed IV odbywa się od czerwca 1715 roku, aż do roku 1735 czas ten jest też zwany złotym wiekiem piratów. Ta część serii różni się od reszty, ponieważ pierwszy raz głównym bohaterem gry nie jest doświadczony Assassin lecz młody i zuchwały pirat Edward Kenway. Cała przygoda zaczyna się gdy podczas sztormu odbywa się bitwa morska naszego statku ze statkiem Assassina, który zdradził zakon i miał zanieść tajemniczy przedmiot Templariuszom mowa tu o Duncanie Walpole . Po zniszczeniu obu statków prąd morski wyrzuca Edwarda i Duncana na brzeg przylądku Bonawista, gdzie zdradziecki Assassin chce zastrzelić naszego bohatera, na szczęście proch zalała woda dlatego pistolet nie wypalił. Wściekły pirat rusza w pościg za Assassinem, który uciekł bo próbie zabójstwa Edwarda. Gdy Kenway dogonił Duncana zabił go i przebrał się za niego i ruszył do celu podróży zmarłego zdrajcy gdzie miał się spotkać z mistrzem Templariuszy. Miejscem spotkania była Hawana. Poszukując jakiegoś środka transportu pirat ratuje kupca Sdeda Boneta zaatakowanego przez wojsko, a ten w podzięce odwiózł go na do celu swoim okrętem.Po dotarciu do bazy Templariuszy Edward udający dalej Duncana Walpole daje mistrzowi zakonu tajemniczy przedmiot. Oprócz ówczesnego władcy zakonu na miejscu znajduje się trzech innych Templariuszy i generał wojsk. Niczego nie podejrzewający Templariusze po darowują Kenwayowi dwa ukryte ostrza i jeden pistolet, a także opowiadają mu o artefakcie zwanym Obserwatorium, oraz o człowieku zwanym Mędrcem, który może odnaleźć ten artefakt. Następnym celem podszywanego Assassina jest odeskortowanie mistrza Templariuszy. Edward zaciekawiony artefaktem poszukiwanym przez Templariuszy postanawia sam przesłuchać Robertsa zwanego mędrcem, by dowiedzieć się gdzie jest Obserwatorium, lecz człowieka, którego szukał nasz bohater nie było a zastał on tam tylko ludzi Templariuszy, którzy go zamknęli z innymi więźniami. Wraz z uwięzionym piratem Adewalem rozbijają swoje kajdany i uwalniają resztę zakładników i kradną bryga średni statek bojowy, którego Edward nazwał Kawką.Oprócz wątku fabularnego dostępne jest wiele zadań pobocznych takich jak zlecenia morskie i zlecenia zabójstw dzięki, którym można sobie łatwo dorobić na przykład na nowe szpady, pistolety lub ulepszenia statku by siał większe spustoszenie niż dotychczas. Do zbierania jest również wiele znajdziek takie jak części Animusa, szanty, manuskrypty, mapy skarbów które pokazują miejsce prawdziwego zakopanego skarbu oraz skrzynie ze złotem. Dla ciekawych świata jest też możliwość eksploracji naprawdę otwartego świata. Mapa zawiera ponad 50 wysp Karaibskich, oraz położenie czterech legendarnych statków. Jest też również coś dla fanów polowania na morskie potwory takie jak rekiny, wieloryby i tym podobne. Jak widać nie sposób się nudzić i jeszcze zapomniał bym że w grze możemy podbijać fortece morskie.To już koniec artykułu. Dziękuje wam za poświęcony czas i za wszystkie pozytywne oceny. Zapraszam was także na mój profil gdzie znajdziecie inne artykuły z serii Assassin's Creed. Chce was także przeprosić za złą jakość zdjęć ale mam tą część na Xboxa i musiał wsiąść zdjęcia z internetu. Dajcie też znać czy wy graliście kiedyś w jakiegoś Assassina.