Assassin's creed czy po tylu latach warto wrócić do pierwszej części ?

Assasin creed pierwsza część kultowej serii wydana w 2007 roku to od niej wszystko się zaczęło. Czy warto po tylu latach do niej wracać czy tekstury i animacje bardzo się zestarzaly dziś spróbuje odpowiedzieć na to pytania zapraszam do czytania.

Na początku spróbuję przedstawić w skrócie fabułe gry być może są tacy którzy w grę nie grali bo, przecież wiele osób zaczynało swoją przygodę od drugiej części gry która jest najbardziej znana. Swoją przygodę zaczynamy z jednym z najbardziej fascynujących okresów z historii mianowicie w czasach wypraw krzyżowych do Ziemi Świętej. Nasz protagonista to członek zakonu templariuszy Altair. Choć gra ma historyczny okres i położenie to niewiele ma wspólnego z prawdą. Wiadomo przecież że członkowie zakonu byli osobami biednym nie wolno im było posiadać niczego na własność jedyne co dostawli to uzbrojenie i miejsce do spania. Ich zdaniem było chronić pielgrzymów przybywających do Ziemi Świętej. Altair jest zupełnym zaprzeczeniem tego wszystkiego zabija bez opamiętania nie słucha się nikogo i niczego kieruje się sam. Zakon został tutaj przedstawiony w sposob stereotypowy jako ządny władzy i dóbr materialnych.Oprócz tego w głównej linii fabularnej mamy docznienia z wątkiem SF wszystko sprowadza się do poszukiwania jabłka którego części ukryte są na całym świecie jego odnalezienie pozwoli poznać prawdę o naszym pochodzeniu. Można powiedzieć że wątek SF ma swoje plusy i minusy bo sprowadza grę do jeszcze mniej realistycznej ale urozmaica rozgrywkę a przecież w grach nie chodzi o realizm.

Grafika po dekadzie o od premiery jest nadal niezła oczywiście nie ma porwania z dzisiejszą ale może się podobać należy pamiętać że w dniu premiery była to najładniejsza gra dostępna na rynku. Same cienie jakie wtedy stosowano do dziś dodają grze uroku. Można się jednak przyczepić do poziomu trudności który jest zbyt łatwy i po kilku godzinach grania możemy z łatwością zabić cały oddział strażników.

Po udanym zamachu rozpocznie się pościg który jest fajny i wymaga trochę umiejętności. Co do lokacji jest nieźle każda z nich jest doborze odwzorowana znajdziemy tutaj kilka ważnych miast takich jak Damszek czy Jerozolima jednak są one dojść puste co prawda mamy tu misję poboczne ale są powtarzalne i po jakimś czasie się nudzą. Cała rozgrywka polega na zabijaniu najważniejszych osób możemy to zrobić na dwa sposoby iść na żywioł lub misternie składając się zaatakować ofiarę. Reasumując assasin creed dał początek wszystkim rozwiązaniom które zostały tylko ulepszane w następnych częściach gry.

Była to prawdziwa rewolucja po powrocie do produkcji nie czujemy zawodu bo gra po tylu latach może dać mnóstwo frajdy.

Podsumowanie :

Plusy :

-Wyrazisty klimat.

-Ciekawe postacie.

-Przyjemne skradanie i atkowanie z zaskoczenia.

-Dobra fabuła.

-Dobre animacje postaci.

-Ładne lokalizacje.

Minusy :

-Mały asortyment broni.

-Po pewnym czasie walka staje się zbyt prosta ale nie nudzi.

Ocena końcowa 9/10.