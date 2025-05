Assassin's Creed Chronicles: China -recenzja.

Assassin Creed Chronicles China to gra wydana w 2015 roku przez niezależnie studio Climax. Jest to pierwsza część wchodząca w tzw Sezon Pass gier wydanych na potrzeby Unity. Tym razem dostajemy zupełnie inne spojrzenie na Assasina.Czy to zdala odmienne doświadczenie jest ciekawe cóż na to pytanie spróbuję dziś znaleźć odpowiedź zapraszam do czytania.

Akcja gry toczy w 1526 roku w Chinach naszą główną protagonistką jest Shao Jun. Która została członkiem bractwa Assaynów a jej głównym celem będzie walka z złymi Templariuszami. Więc fabuła jest banalna i standardowa choć nasza główna bohaterka to wyrazista stanowcza kobieta i można powiedzieć że jest to postać której brakowało serii. Najważniejszą istotną zmianą jest fakt że gramy z perspektywy bocznej co czyni grę platformówką. Choć możemy poruszać się z bliższego na dalszy plan dzięki temu zyskujemy na prawde duży teren mapy. Klasycznie już rozgrywka polega na skakaniu po dachach i skrytobujczej walce. Tym razem jednak wszytko jest znacznie ciekawsze i bardziej dynamiczne nie raz podczas rozgrywki przyjdzie nam uciekać w szalonym tępie przy okazji mordując kilku strażników. Jednak podczas naszej wędrówki przez świat gry spotykamy się z kilkoma rodzajami przeciwników których najtrudniejszymi są chyba mistrzowie Kung Fu. Walka polega na blokowaniu i wyprowadzaniu ciosów w odpowiednim momencie jest jednak dużo trudniej i ciekawej niż klasycznym AC.

Choć technologia użyta do stworzenia gry jest raczej średnia to nie można powiedzieć że świat gry jest brzydki. Ręcznie malowane krajobrazy robią wrażenie a rozpryskująca się krew i świetna muzyka to kolejne plusy.

Podsumowanie :

Plusy :

-Niska cena.

-Oprawa audiowizualna.

-Dynamiczna walka.

Minusy :

-Kilka drobnych niedociągnięć.

-Kiepska sztuczna inteligencja.

Ocena końcowa 7.7/10.