Assassin's Creed - Powrót do przeszłości

Witam, dzisiaj chciałbym powiedzieć wam coś na temat nowych gier z serii Assassin's Creed i tego co się w nich zmieni. Jeśli zaakceptujecie ten artykuł postaram się o więcej nowości ze świata gier oraz o wiele ciekawsze tematy. Dobra, bez zbędnego przedłużania zapraszam do czytania.

Assassin's Creed Mirage, w którym mamy mieć za głównego bohatera Basima, który pojawił się w Assassin's Creed Valhalla. Basim będzie dopiero uczył się skrytobójstwa. Jego mentorką będzie aktorka Shohreh Aghdashloo. Główną zmianą wprowadzoną w tej części jak i we wszystkich zapowiedzianych będzie powrót do starej formuły Assassin's Creed, a mianowicie dużo skradania, skakania i zabijania po cichu, a elementy RPG zredukowano do praktycznego zera.

Assassin's Creed Infinity podobnie jak poprzedniczki opowiada historię długotrwałej wojny między Bractwem Asasynów a Zakonem Templariuszy. Tytuł zawiera nas w różne epoki historyczne, gdzie bierzemy udział w konfliktach między dwoma ugrupowaniami.

Assassin's Creed Jade będzie się toczyć w Chinach. Będzie tam otwarty świat znany z dużych części, lecz stworzony na urządzenia mobilne.

Assassin's Creed Red będzie za to toczyć się w feudalnej Japonii. Będzie to duża i pełnoprawna produkcja serii. Nie ma dużo gier rodem z feudalnej Japonii, a nowy Assasyn będzie musiał walczyć na przykład z Ghost of Tsushima.

Assassin's Creed Hexe (Hex oznacza klątwa) więc najprawdopodobniej będzie to okres polowań na czarownice. To będzie dużo inny Assassin's Creed ponieważ będzie bardzo mroczny, a poza tym teaser wskazuje na parcie dla fanów horrorów. Będzie to XVI wieczna Europa, najprawdopodobniej Niemcy, ponieważ oglądając teaser możemy zobaczyć asasyńskie kredo po staroniemiecku.

Pozdrawiam, MChristo.

Jeśli chodzi o mnie to najbardziej nastawiam się na Assassin's Creed Hexe, ale też miło będzie zagrać w Red i Mirage. Nad Infinity się zastanowię, a Jade to ewentualnie w trasie nie mając dostępu do kompa. Jestem ciekaw też kiedy nastąpią te wszystkie premiery, bo jednak Ubisoft podjął się pracy nad pięcioma Assasynami, a to nie lada wyzwanie. Oczywiście mam nadzieję, że do odsłony Hexe wszyscy się pozytywnie nastawią, ponieważ będzie to odsłona jeszcze dużo inna niż do tej pory, ponieważ elementy horroru i wiedźmy to dla serii Assassin's Creed odległa galaktyka, a i tak producent zdecydował się na tak ryzykowny krok. Taki świat/motyw możemy znać ewentualnie z Blair Witch. Jeśli będziecie chcieli kupić tylko najlepszy z tych wszystkich nowych Assasynów to najbardziej polecam i jestem najbardziej pozytywnie nastawiony do Assassin's Creed Hexe i zawsze jest to zupełnie coś nowego więc na pewno nie natkniemy się na żadne elementy rozgrywki znane nam ze starszych części. Mimo wszystko jeśli zaakceptujecie ten artykuł będę dalej relacjonował wszelkie nowości związane bezpośrednio z grami, czy sprzętem. Wszystkim czytającym życzę miłego dnia i fajnej zabawy przy owych tytułach.