6 przydatnych map w CS:GO

Witam! W tym wpisie chciałbym przedstawić Wam 6 najprzydatniejszych map do trenowania i ćwiczenia swoich umiejętności w CS:GO! Chciałbym zaznaczyć, że podane mapy możecie wyszukać tylko w warsztacie Steam, po czym pod wybraną mapą kliknąć zielony przycisk: "Zasubskrybuj". Po tych czynnościach dana mapa automatycznie znajdzie się w waszym warsztacie CS:GO. A teraz przejdźmy do map:

1.) Crashz' Crosshair Generator v3 - pierwsza mapa pozwala nam stworzyć celownik według własnych preferencji i upodobań. Jest możliwa także opcja wybrania i korzystania z celownika Proplayer'ów, streamerów, bądź YouTube'rów! Ustawiony celownik możemy również przetestować na botach znajdujących się także na mapie.



2.) Jumps Training - jest to najpopularniejsza mapa do trenowania swojego movement'u. Ćwiczymy na niej różne trudne skoki na różnych mapach. Istnieją również wspomagacze, dzięki którym możemy się szybciej zorientować i nauczyć jak wykonać dany skok. Część mapy jest także przeznaczona do ćwiczenia bunnyhopa. Osobiście, bardzo polecam tę mapę i dużo z niej korzystam.



3.) Recoil Master - Spray Training - natomiast owa mapa oferuje nam możliwość trenowania rozrzutu ze wszystkich dostępnych broni. Najpierw, należy wybrać broń po czym na ścianie pojawia nam się instrukcja jak daną broń poprawnie kierować. Mapa przeznaczona jest w dużej mierze dla początkujących graczy, którzy jeszcze uczą się techniki strzelania.



4.) Training_aim_csgo2 - na tej mapie ćwiczymy naszego aim'a, ogólnie nasze umiejętności. Na początku należy wybrać broń, z której chcielibyśmy poćwiczyć nasze strzelanie, po czym wybieramy wielkość i szybkość wyświetlania punktów, w które będziemy strzelać. Tę mapę polecam odwiedzać codziennie przez 15-20 minut, a efekty będą widoczne już po kilku dniach.



5.) Mirage Training by Dolnma - jest to mapa, która ma nam do zaoferowania możliwość potrenowania rzucania granatów na danej mapie, w tym przypadku Mirage. Oczywiście tego typu mapy istnieją także na innych dostępnych w grze mapach takich jak. Cache, Inferno, bądź Dust II. Podałem akurat tę mapę ze względu na jej przydatne narzędzia, które wspomagają ćwiczenie rzucania granatów. Jest ona również bardzo rozbudowana. Osobiście bardzo dużo z niej korzystam.



6.) Crashz' Viewmodel Generator - ostatnia mapa, na której mamy możliwość ustawienia swojego viewmodel'u, czyli sposobu trzymania broni. Możemy stworzyć swój viewmodel, bądź po prostu wykorzystać gotowy. Mapa przeznaczona jest w szczególności dla osób, których oryginalny sposób trzymania broni nie podpowiada lub przeszkadza.



I to na tyle! Mam nadzieję, że wypróbujecie podane przeze mnie mapy i polepszycie swoje umiejętności! Pozdrawiam! :)