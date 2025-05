6 ciekawych modyfikacji do The Sims 4

W tym tekście znajdziecie 5 ciekawych modyfikacji do gry The Sims 4. Teraz krótko o grze i przejdziemy dalej, do tego co Cię interesuje.

The Sims 4 to gra, która zawładnęła rynkiem. Najwyraźniej zabawa w Boga dla wielu ludzi może okazać się fascynująca.

Rozgrywa polega na sterowaniu życiem wirtualnych postaci, które tworzysz Ty sam. Ma wiele ciekawych zalet, ale dzisiaj nie o tym.

1. Mod bez, którego gracz nie może się obejść czyli MC Command Center.

Myślę, że jeśli spędziłeś więcej czasu w wirtualnym świecie to raczej słyszałeś o tym modzie. Sprawia on iż bez bawienia się w wpisywanie kodów możesz postarzyć, zabić a nawet poprawić relacje z innymi simami! Wszystko co musisz zrobić to wejść w (https://deaderpoolmc.tumblr.com/) i pobrać



2. Kto chociaż raz nie miał problemu z tym, że czas leci za wolno, mimo iż maksymalnie go przyspieszyliście?

Z pomocą przychodzi SupeSpeed Mod. Jak wskazuje nazwa pozwala on sprawić, że simowe godziny zamienią się w sekundy! Twoja jedyna postać poszła do pracy i nie wiesz co z sobą zrobić? Parę kliknięć i ten moment nie będzie trwał długo. Wystarczy nacisnąć 2/3 razy na maksymalny przycisk przyspieszenia i gotowe!



3. Chciałbyś, aby twój sim wyróżniał się pośród innych? Zapewne wiesz, że czasami brak różnorodności w wysokości postaci może okazać się męcząca. Wszyscy są tacy sami, ale możesz to zmienić! Zobacz tutaj (http://modthesims.info/download.php?t=588159).

Myślę, że to ciekawa modyfikacja i warto ją mieć w swojej kolekcji.



4. Teraz coś dla trybu tworzenia. Zapewne męczy was mała ilość kolumn i ciągłe przewijanie myszką na sam dół.

Ułatwię Ci grę dzięki More Columns in CAS! (http://modthesims.info/d/558052) Jedyne na co musisz uważać wybierająć ilość kolumn to rozdzielczość twojego ekranu. Jeśli zastosujesz się do wskazówek autora modyfikacji wszystko będzie w porządku, więc bez obaw!

5. Ostatnim modem będzie zmiana wyglądu w kreatorze sima.

Jeśli nudzi Ci się stała niebiesko-zielona grafika albo po prostu chcesz zmian to mam coś dla ciebie! Modyfikacja, która oferuje ładne tła, które sprawią Ci więcej przyjemności z rozgrywki. Niestety nie podam konkretnego linku, ponieważ wystarczy wpisać "CAS Background" z pewnością wyskoci mnóstwo możliwości a Ty znajdziesz coś dla siebie.

Na koniec przedstawię krótką instrukcję jak pobierać modyfikacje.

Na początku upewnij się, że zezwalasz na modyfikacje (The Sims 4 --> opcje gry --> inne --> włącz zawartość zmodyfikowaną i mody).

Kiedy macie to już zrobione wystarczy, że pobrane pliki przeniesiecie z folderu pobrane do folderu mods

(znajduje się on w dokumentach --> Electronic Art --> The Sims 4 --> Mods).

Dobra to już wszystko na dziś!

Pozdrawiam