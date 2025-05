6 bardzo fajnych i ciekawych trybów w ROBLOX

Witaj lubisz grę ROBLOX? Jeżeli tak to tutaj przed stawie ci 6 bardzo fajnych i ciekawych trybów.





Życzę miłego czytania.

:)

1.MiejsceJAILBREAK-to gra w której jesteś policjantem lub złodziejem wybór należy do ciebie ,ale do rzeczy ta gra jest bardzo dobrze rozbudowana mapa jest duża ,ale za dużo o mapie nie będę tu gadać bo teraz powiem o co tak naprawdę chodzi w tej grze. Na początku wybierasz role kim będziesz załóżmy że wybrałeś więźnia. Zaczynasz w więzieniu z którego musisz uciec masz kilka wyborów ja powiem o najłatwiejszym czyli o uciekanie przez zniszczenie ściany. No dobra udało uciec ci się z więzienia to teraz przydało by ci się dostać do bazy więc potrzebujesz jakiegoś pojazdu na szczęście obok więzienia pojawiają się 2 te same samochody no to wsiadasz to jednego z nich i jedziesz to bazy .W bazie możesz zdjąć więzienne ciuchy i ubrać swoje następnie bierzesz broń i jedziesz rabować do miasta ale nie tylko. Mówiąc inaczej o tej grze można opowiadać dużo ale najlepiej samemu się przekonać jak to jest.2.MiejsceBLOXBURG-Już na start nie jest fajnie bo ta gra kosztuje 25 ROBUXÓW ale warto a ROBUXY możesz wbić na gamehag. No dobra teraz do rzeczy ta gra jest bardzo realistyczna bo sterujesz swoim wirtualnym życiem a dlaczego ta gra jest realistyczna? Wystarczy w nią chwile zagrać o od razu wiesz że to jedna z najlepszych gier. No ale o co głównie robicie w tej grze na przykład idziecie do pracy, budujecie swój wymarzony dom, płacicie podatki, zwiedzacie mapę, nie dawno dodano funkcje family więc możecie założyć własną rodzinę. Naprawdę można opowiadać dużo ale najlepiej samemu się przekonać jaka ta gra jest niesamowita3.MiejsceULTIMATE DRIVING-Sama nazwa mówi że w tej grze chodzi głównie o jeździe samochodem i ściganiu się tutaj za dużo nie ma co opowiadać bo ta gra pomimo tego że jest jedną z najlepszych to nie ma w sobie czegoś co daje efekt WOW no ale jak ja cały czas mówię najlepiej samemu się przekonać.4.MiejsceMEEPCITY-jest to gra fajna z kilku powodów jest to polska gierka a jak widać MEEPCITY jest naprawdę popularne a taki JAILBREAK już polski nie jest. W MEEPCITY możesz dowolnie zmieniać swojego awatara jak tylko chcesz możesz też budować domek ale MEEPCITY różni się tym od BLOXBURGA, że ta gra jest bajkowa bardziej no ale każdy wie że Polacy nie są równi i zawsze znajdzie się ktoś który będzie każdego wyzywał.5.MiejsceTutaj nie powiem o grze ale powiem o tworzeniu własnych fabryk czyli Tycoon i symulatorach są to rodzaje gier gdzie masz własną fabrykę i naprawdę jest mnóstwo do wyboru na przykład Super hero Tycoon lub Tycoon tak istnieje też taki Tycoon głownie w tego rodzajów gier nie dzieje się dużo akcji zwykle się nudzisz i czekasz aż w końcu uzbierasz kasę na 2 piętro więc mówią krótko nie są to grę dla osób które lubią akcje. No dobra to teraz pora na symulatory tutaj najlepszym przykładem jest Symulator Szczęśliwych bloków gdzie otwierasz Szczęśliwe bloki gdzie są przedmioty jak na przykład miecz dzięki któremu będziesz mógł pozbyć się innych graczy z areny.6.MiejsceMADCITY-Jest to gra która od JAILBREAK zmienia się grafiką oraz mapą i przy okazji mechaniką. Jest też fajna gra i na początku masz jeszcze wybór super bohatera czyli jest większy wybór ale to musisz sam zobaczyć co jest lepsze MADCITY czy może JAILBREAK wybór należy do ciebie.