5 Tipów dla początkujacych w CS:GO

Muszę się wam z góry przyznać, że nie jestem najlepszym ani nawet dobrym graczem CS:GO, a w dodatku nigdy nie wyszedłem z Silvera, ale pomimo to chciałem przedstawić wam kilka fajnych tipów dla początkujących graczy, których nauczyłem się podczas mojej krótkiej i nic nieznaczącej „kariery” w CS:GO, i do których się stosuję. Doświadczeni gracze mogą sobie wsadzić ten pseudo „poradnik” w przysłowiowe 4 litery, ale nie zaznajomionym z mechanikami gry nowym graczom może się to przydać. Kolejność porad losowa.

Co prawda samo oglądanie streamów na twitchu albo kompilacji pro momentów na youtubie nie zrobi z ciebie profesjonalnego gracza, ale możesz dzięki nim podłapać fajne nawyki, nauczyć się korzystać z różnych typów broni, bardziej skupiać się na strzelaniu w głowy przeciwników i wiele więcej. Oczywiście bezmózgie oglądanie streamów Izaka nie wsadzi cię do Global Elite (najwyższa ranga w CS'ie), ale uważne przyglądanie się oraz analizowanie taktyk albo decyzji, które podejmuje w danej sytuacji i porównywania ich do swojego gameplayu oraz ostatecznie praktykowanie ich w grze może nieźle usprawnić twój gameplay. Prawdą jest to, że i tak będziesz musiał ćwiczyć aim i dobre rzucanie granatami, ale twoje podejmowanie spontanicznych decyzji, sposób, w który poruszasz się w grze, znajomość broni, czy wybieranie lepszej pozycji względem wroga może się u ciebie widocznie poprawić. Czyli w skrócie nie będziesz od razu najlepszy albo chociaż trochę lepszy niż wcześniej byłeś, ale będziesz wiedział jak zacząć, aby powoli do tego dążyć.(umiejętności w CS:GO osoby przedstawionej na zdjęciu podlegają dyskusji)Dla niektórych (najczęściej niezaznajomionych z grą) osób może się to wydawać dziwne, że o tym wspominam, ale uwierzcie mi, że dzieje się to o wiele częściej niż się może wydawać. Czasem to wy dostaniecie, bo przeszliście przed typem, do którego celował snajper, albo czasem strzelając w jakiegoś przeciwnika, przed niego wyjdzie kolejny i serią zabijecie dwóch naraz, albo wasz kolega z drużyny pójdzie ci przed celownik, jak do kogoś strzelasz i przyjmując na siebie wszystkie twoje strzały nie dość, że sprawi, że nie dostaniesz killa, to jeszcze oboje pewnie umrzecie, jak ktoś nie przyjdzie wam na ratunek i nie zabije wroga, zanim zacznie w was pakować magazynek. Co zrobić, aby typy z drużyny nie wchodziły wam w (hehe) kule? Szybko zdobyć rangę większą niż Silver i nigdy nie grać na Casualu (po polsku: uproszczony). Jak nie być osobą wchodzącą pod czyjeś (hehe) kule? Po prostu nigdy nie przechodzić przed celującym kolegą z drużyny, nie iść w pięknym rządku jeden za drugim, nie ustawiać się chamsko przed kimś, bo „teraz moja kolej postrzelać”, oraz najważniejsze, czyli jak już musicie przed kimś przechodzić to robić to szybko, sprawnie i często skoczyć podczas przechodzenia tak, aby na pewno nie trafił w was wróg (a przynajmniej nie w głowę).W CS:GO informacja o aktualnej pozycji wroga jest bardzo ważna dla ciebie oraz dla reszty twojej drużyny. Choć minimapa nie jest trudna do użycia, to wiele początkujących graczy o niej zapomina i przez to mają mniej informacji o tym, co dzieje się w danej rundzie. Jedyne informacje na temat minimapy, których sam pewnie z łatwością się domyślisz w swojej pierwszej rundzie, ale i tak ci je przedstawię. Czerwone sześciany oznaczają przeciwników, a niebieskie kropki drużynę. Masz przez całą rozgrywkę wyświetlane lokalizacje osób z twojej drużyny, ale nie swoich wrogów, chyba że ty albo ktoś z twojej drużyny zobaczy danego przeciwnika, chociażby kątem oka to ostatnia pozycja tego właśnie przeciwnika, w której był widziany przez ciebie lub twojego kolegę z drużyny, utrzymuje się przez chwilę na minimapce w postaci czerwonego „?” dla całej twojej drużyny. Czerwony „X” oznacza śmierć przeciwnika, a niebieski twojego sojusznika. Czerwona strefa z literą „A” lub „B” oznacza miejsce, na którym terroryści mogą podłożyć bombę. Przytrzymując tab (wyświetlanie tabeli wyników gry) mapa w lewym górnym rogu, z bliskiej ci lokacji ujawnia całą mapę, na której grasz, może być to przydatne, aby znać dokładne lokalizacje widzianych przeciwników z drugiego końca mapy i oszacować ich łączną ilość. Używając komend, można też personalizować minimapę (na przykład powiększając widziany obszar).Punkt ten odnosi się i do broni, którą kupujesz na początku rundy i do broni po twoim umarłym sojuszniku bądź przeciwniku. Chodzi mi o to, abyś używał danej broni w sposób dla niej przeznaczony, bo bardzo ułatwi ci to twoją rozgrywkę. Zasada tu jest prosta: zwracaj uwagę na statystyki poszczególnej broni wyświetlane po najechaniu na nią w sklepie, choć ja bym bardziej proponował zapoznanie się z nimi szybko poza rundą (sprawdzenie w internecie). Bardzo ważnym jest zwracanie uwagi na rozrzut kul, rozrzut kul podczas poruszania się, zadawane obrażenia, sugerowany dystans, odrzut. Jeżeli grałeś w jakąkolwiek strzelankę wcześniej, to powinieneś wiedzieć, co oznaczają te wszystkie terminy i od razu po zobaczeniu statystyk raczej wiesz jak się daną bronią posługiwać. Jeżeli nie grałeś wcześniej w żadną strzelankę, to szybko ci sprostuję: im większy rozrzut kul, tym gorzej strzela się na daleki dystans. Jeśli rozrzut kul podczas ruszania jest mały, to nie powinno być problemu z poruszaniem się podczas strzelania, ale jeśli jest on duży, to radzę strzelać bez chodzenia, jeśli chcesz dobrze przycelować w daleki obiekt. Zadawanych obrażeń oraz sugerowanego dystansu tłumaczył nie będę, bo to się samo za siebie tłumaczy. Im odrzut jest większy, tym bardziej twoje pociski lecą w górę, poleca się albo robić milisekundową przerwę pomiędzy strzałami, aby odrzut był mały bądź wcale go nie było, albo (najczęściej w bitwach na mały/średni dystans) kierować celownik bardziej w dół im mocniejszy z czasem staje się rozrzut.Dla niektórych (najczęściej niezaznajomionych z grą) może wydawać się absurdalne, jak po pierwszej rundzie można korzystać z pistoletów lub noży, kiedy ma się karabin, snajperkę, shotguna itp., ale zdarzają się przypadki, w których brak zmiany na inną broń może kosztować cię życie. Zmienia się na pistolet najczęściej, kiedy nasza główna broń nie jest adekwatna do sytuacji, w której się znaleźliśmy (np. kiedy ktoś atakuje cię z ekstremalnie bliskiego dystansu, kiedy masz snajperkę, a nie potrafisz robić no-scope'ów i jesteście za blisko, abyś mógł prędko wycelować), kiedy magazynek jest pusty i nie zdążymy przeładować, albo chcemy dobić przeciwnika. Nóż najczęściej wykorzystuje się (przynajmniej w moim doświadczeniu), kiedy na przykład jesteśmy za czyimś plecami albo znajdujemy się tuż obok snajpera i jest to po prostu najłatwiejszy sposób na poradzenie sobie z nim. Nie ma tu tak naprawdę wiele do tłumaczenia i trzeba po prostu wyczuć, ale to naprawdę wyczuć ten moment, kiedy zmiana broni jest wymagana i czasem jest to oczywiste (pusty magazynek), a czasem nie (zabicie nożem we mgle).Dziękuję wam za uwagę oraz zapraszam na przyszłe artykuły mojego autorstwa.Artykuł zrobiony przez: OGUR_IGOR