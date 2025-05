3 Najpiękniejsze Otoczenia [The Sims 4]

3. Bridlenton Bay

2. San Myshuno

1. Forgotten Hollow

Gigantyczne miasto portowe, które zainteresuje każdego wielbiciela podróży i zwiedzania. Mamy tutaj wielką plażę. W jej części, do której podpływają łodzie, znajduje się masa budek z rybami i przekąskami dla ludzi i zwierząt. Gdy zgłodniejemy, możemy usiąść w pobliskim barze i spoglądać na ocean. Ta okolica zawiera również małą wyspę. Aby się na nią dostać, musimy popłynąć łódką. Gdy to zrobimy, zyskamy dostęp do wejścia na latarnię morską.Cały teren jest bardzo dopracowany. Dominują w nim rośliny, skały oraz ścieżki spacerowe. Podczas podróżowania napotkamy się na bezpańskie czworonogi, które są zwykle bardzo sympatyczne. Wszyscy mieszkańcy są miłośnikami zwierząt i łatwo jest znaleźć z nimi wspólny język.To otoczenie zostało zainspirowane wyglądem różnych światowych metropolii. Znajdziemy tutaj mnóstwo wieżowców i ulokowanych na ich wysokich piętrach apartamentów, które są bardzo kreatywnie i barwnie urządzone. Odbywa się tutaj mnóstwo interesujących festiwali i wydarzeń, podczas których mamy dostęp do nietypowych interakcji. Wszystko wygląda tutaj bardzo nowatorsko, ale nie brakuje miejsca na rośliny i ozdoby. Możemy tutaj zasmakować prawdziwego luksusowego życia. Za każdym rogiem czekają na nas ciekawi ludzie, których możemy poznać.Ta pozycja zupełnie różni się od innych wymienionych wcześniej okolic.Dni są o wiele krótsze niż gdziekolwiek indziej, a noce zapadają szybko i trwają bardzo długo. Zmieniono to, aby ułatwić życie mieszkającym tutaj wampirom, gdyż ten teren pochodzi z zawierającego je dodatku. Jak dobrze wiemy, światło słoneczne jest dla nich niebezpieczne, więc taki czas trwania dnia i nocy jest dla nich bardzo korzystny.W tym otoczeniu napotkamy się na mnóstwo grobów, przerażających posągów oraz drzew pozbawionych częściowo lub całkowicie liści. Jest to miła odmiana, jeśli spojrzymy na przepełnione barwnymi kwiatami, drzewami i ozdobami inne otoczenia. Tutaj, zamiast zawierającym kiczowate dekoracje spotkamy się z posępnym, minimalistyczym wyglądem otoczenia. To wszystko wywołuje lekki niepokój, gdyż przypomina nieco scenerię ze starych filmów z elementami grozy.Zamieszkując tutaj zwykłym człowiekiem będziemy musieli stronić od jakiegokolwiek towarzystwa, gdyż bliższe kontakty z mieszkańcami tego rejonu mogą skończyć się dla nas zamianą w wampira.Atmosfera tego otoczenia jest po prostu magiczna. Coś niezwykłego wisi tutaj w powietrzu. Polecam zasmakować tutaj spaceru w środku nocy - o ile się nie boicie!