3 gry Roblox, w które warto zagrać

W tym artykule opiszę 3 gry Roblox, które moim zdaniem powinniście zobaczyć, zapraszam!

W sumie prosta gra, która się powtarza. Zaczynamy grę w lesie, gdzie naszym zadaniem jest przetrwać noc od tak zwanego "Rake'a". Nie wiedząc jak tutaj się znaleźliśmy, naszym jedynym celem jest przetrwanie. Zwykle runda trwa 8:20 minut. W międzyczasie mamy możliwość schować się w domku, który na pozór wygląda bezpieczny, lecz Rake nadal może się do nas dostać. Także afkowaniem nic nie osiągniemy, trzeba się ciągle poruszać. Rake nie jest sterowany przez gracza, ale przez AI, który jak na AI jest całkiem inteligentny.Gdy runda się zakończy mamy trochę czasu na zakup przedmiotów, które pomogą nam w przetrwaniu nocy np. mapa, radar, który wykrywa Rake'a w przeciągu 125 metrów, zegarek i inne tego typu rzeczy. Oczywiście jest tutaj sposób, by bronić się przeciwko owemu Rake'owi innym sposobem niż uciekanie, ale to musielibyście zobaczyć sami, nie chcę psuć całej zabawy spoilerowaniem!Jeśli lubicie FPS'y to coś dla was! Arsenal wyglądem przypomina znaną grę CS:GO lub TF2, która właśnie na tej grze była inspirowana. Jest podzielona na pewne tryby. W jednym z nich za każdą asystę lub zabójstwo dostajemy nową broń. Za każdym razem broń jest inna i na swój sposób specjalna. Naszym celem jest dotarcie do ostatniej złotej kosy, którą musimy zabić przeciwnika, aby wygrać.W grze liczą się tylko umiejętności gracza, każdy ma równe szanse. Gra posiada różnorodne mapy, a także możemy zmienić swoją skórkę postaci, broni, a nawet dźwięków i emotek, które są dostępne. Arsenal jest wciągającą grą i osobiście polecam w to zagrać, jeśli kogoś kręcą gry FPS. Na pewno nie będziecie się nudzić, zwłaszcza że jest tutaj więcej niż jeden tryb gry.Isle to gra typu survival. Rozpoczyna się na statku, gdzie prawdopodobnie jesteśmy wiezieni do więzienia z resztą 19 graczami. Jednak na nie szczęście, a może raczej szczęście - statek rozbija się na owej wyspie. Na początku może wydawać się trudna i sama mapa jest w sobie ogromna. Naszym zadaniem jest oczywiście wydostanie się z tej wyspy, na co mamy 5 dni. W międzyczasie jest parę przeszkód, które nam to uniemożliwią. Tak jak ta tajemnicza kreatura chowająca się w ciemności, lub najemnicy, którzy w dniu drugim zostali wezwani by nas wyeliminować.Jak na ten czas, w grze są możliwe 3 ucieczki; łódką, laboratorium lub samolotem. Znajduje się także jedna sekretna ucieczka, która może być określoną "tą prawdziwą", ale nie będę w tym artykule o tym wspominać... Mamy możliwość obrony przed owymi najemnikami, lub innymi graczami, którzy także mogą okazać się twoim wrogiem. Na wyspie jest wiele lokacji, gdzie można znaleźć broń lub przedmioty potrzebne do ucieczki. Cóż tu więcej powiedzieć, po prostu zagrajcie sami.Gra może być jeszcze zabawniejsza, jeśli gracie ze swoimi przyjaciółmi.Można zgrupować się z innym ludźmi w poczekalni, którzy poprowadzą was do zwycięstwa, chociaż nie mogę gwarantować, że możecie każdemu zaufać. Isle jest także dostępna w języku polskim :)