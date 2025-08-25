Please keep in mind that the offer is ONLY for the new users!





Robloxは自由に遊べるMMOソーシャルゲームプラットフォームで、創造性が想像力を現実にします。

このゲームでは、どのゲームをプレイしたいかはプレイヤー次第のように、自分のバーチャルワールドとゲームを作成するのはプレイヤー次第です。そして、その選択肢は、プレイするすべての場所を創作した想像力と同じように、本当に多様化しています！誰かがRobloxについて適切な説明をしたいと思っているなら、Minecraft、Lego、Garry's Modの組み合わせだと言えるでしょう。これ以外のものはありませんが、これらすべてのゲームで遊ぶには十分楽しめます。

誰も飽きることのないようにクリエイターが全力を尽くしているので、誰もが自分の世界を作り出すために使用できるツールを作れるようになっています。彼らはまた、キャラクターの見た目を変更できるようにしました！あなたは特別に見えることができ、すべての布を交換することができ、髪型や体も変えたければ購入することもできます！少し古くなっているように見えるかもしれませんが、 グラフィックに惑わされてはいけません。叙事詩的なNeed for Speedのようなレース、PvP中世の戦闘、または様々なミニゲームの楽しさを損なうものではありません。

ご覧のとおり、それを言葉で表現することはほとんど不可能です。あなたは自分で体感しなければなりません。 Robloxに今すぐ参加しましょう！