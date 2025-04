Ricorda che l'offerta è valida SOLO per i nuovi utenti!





Fa' qualsiasi cosa vuoi e dovunque vuoi in Roblox, un free-to-play MMO game su una piattaforma di social gaming dove la creatività fa l'immaginazione diventare realtà.





In questo gioco, i giocatori decidono come ed a che cosa vogliono giocare e per questo creano i loro propri giochi e mondi virtuali. La scelta è vastissima così come lo è l'immaginazione di chi ci ha creato ogni singolo posto. Se a qualcuno servirebbe una descrizione più precisa di Roblox, basta dire che è un insolito mix di Minecraf, Lego e Garry's Mod - niente di più, niente di meno, ma è più che sufficiente per spassarsela come si deve.





I creatori hanno dato il loro meglio per far divertire ogni giocatore; per questo hanno inventato gli utensili con cui ognuno può creare il proprio mondo. C'è anche la possibilità di cambiare l'apparenza del tuo personaggio! Puoi avere un look unico, puoi cambiare gli abiti ed acconciatura. Non ti scoraggiare per la grafica! Sì che è un po' obsoleta, ma questo non è molto importante, ti divertirai lo stesso!





Come lo vedi, è quasi impossibile descrivere Roblox. Provalo tu stesso e immergiti in questo straordinario mondo.