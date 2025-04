Please keep in mind that the offer is ONLY for the new users!





¡Haz lo que quieras, donde quieras en Roblox, una plataforma social de juego MMO gratuíto para jugar, donde la creatividad hace que la imaginación se convierta en realidad!





En este juego, los jugadores deciden crear sus propios mundos virtuales y juegos, ya que depende de los jugadores el juego al que quieran jugar. ¡Y la elección es realmente diversa, al igual que la imaginación de los que crearon todos esos lugares para jugar! Si alguien quisiera tener una descripción adecuada de Roblox, habría que decirles que es una mezcla real de Minecraft, Lego y Garry's Mod - nada más y nada menos, pero es más que suficiente para divertirse mientras toca todas estas producciones .





Los creadores han hecho todo lo posible para que nadie se aburra, para ello crearon herramientas que pueden ser utilizadas por cualquier persona para crear su propio mundo. ¡También te conceden la posibilidad de cambiar la apariencia de tu personaje! ¡Así puedes parecer único, puedes cambiar cada prenda de tu vestimenta, puedes comprar más si quieres, puedes cambiar tu corte de pelo e incluso tu cuerpo! No estés molesto por los gráficos, los cuales pueden parecer un poco anticuados, pero no desvirtúan la diversión que nos brinda como durante nuestras épicas carreras de Need For Speed, combates medievales PvP o montones de variados mini juegos.





Como puedes ver, es casi imposible describirlo con palabras. Tienes que comprobarlo por ti mismo. ¡Únete a Roblox ahora!