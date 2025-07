1000 robux o todos los gamepasses

ME ENGAÑARON :C

Todos los gamepases aunque no se si con todos los gamepases significa que puedo sacar infinitas cosas de robux en adopt me

Todos los gamepasses, seria un gran beneficio y los robux no son tan caros, ademas yo (en mi caso) ya tengo robux y cada vez que puedo les doy a los que no tienen (robux). Ademas en el cofre de gamehag puedes ganar muchos robux. Imaginate tener en todos los juegos los admin commands por que eran un gamepass seria mejor que 1000 robux que ensima se gastan rapidisimo.

Prefiero los gamepases , en mi caso yo ya tengo mi ropa de robux , pero no tengo todas las cosas como en bloxburg o adopt me.

No. c :v

pues la verdad que por mil no e pero por dos mil si a si que me quedo con los gamepasses xd

No me los dan??

