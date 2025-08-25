Brawl of Ages

パソコンのためのClash Royale？そんなこと可能？まあ、Brawl od Agesは、携帯電話で利用可能な独自のバージョンでコンピュータプレーヤーを満足させようとしています。

Brawl of Agesは、カウンターパートと同じように、フリープレイのマルチプレイヤーグッズカードアリーナですが、いくつかのことを変えようとしています。私たちのゴールはシンプルです – リアルタイムに１v１でメインタワーを破壊することによって敵を倒してください。おなじみでしょうか？まあ、すべてが同じではありません。開発者は、このゲームをPCプレーヤーにとってはるかに楽しいものにしようとしました。そのため、磨きをかけたり、高いはしごに登ったり、ほとんどの時間をゲームの外にかける必要はありません。彼らは成功しましたか？自分で確認しましょう！

何よりも、これは競争の激しいゲームです。他のプレイヤーと戦って、レベルを上げて、最高のものを見せてください！フリープレイアカウントと、ゲームにペニーを費やしていないということ、自分のカードのために運を使ってしまった人を失うことを恐れているという事実によって制限されないでください！素敵でカラフルなグラフィックと陽気な音楽をお楽しみください！

Brawl of Agesに参加しよう！