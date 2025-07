Vale la pena farlo?

axhiara Se qualcuno ha già svolto il compito e ritirato il premio, può gentilmente dirmi cosa vi ha chiesto di fare? Giusto per avere un'idea generale. grazie mille mille!!

S1f141 secondo me no, perché ti da poche pietre, ci metti anche un po' a farlo e potresti fare altre cose per fare più pietre e in meno tempo

Jef00 Hi,

Thank you for your comment.

axhiara Grazie mille!!

axhiara Grazie mille!!

BALKANSGANG no secondo me no perche ci metti una vita a fare i sondaggi e gli altri compiti poi paga pure poco





BALKANSGANG no secondo me no perche ci metti una vita a fare i sondaggi e gli altri compiti poi paga pure poco





BALKANSGANG no secondo me no perche ci metti una vita a fare i sondaggi e gli altri compiti poi paga pure poco





AleXZSlimex non so

funnee non so, paga poco

darkenzo non so ci metti troppo

christian_fiorito d10 can3 e la m4d0nn4 TR0l4

christian_fiorito d10 can3 e la m4d0nn4 TR0l4

christian_fiorito d10 can3 e la m4d0nn4 TR0l4

christian_fiorito d10 can3 e la m4d0nn4 TR0l4

tiger777wgf gigkgogkog

leotheachiever secondo me si ci metti 10 minuti a fare un paio di sondaggi e hai fatto,poi non sono davvero cosi poche 200 PA...

leotheachiever secondo me si ci metti 10 minuti a fare un paio di sondaggi e hai fatto,poi non sono davvero cosi poche 200 PA...

Chris9384 lo sto provando, ho gia fatto qualche quest ma per ora non ho ancora ragiunto i punti vi informero appena riesco a raggiungere abbastanza soldi

LoSmorocunzi Secondo me tutto cio che fa guadagnare ha senso, anche se per alcune cose ci impieghi di piu e pur sempre un guadagno.

ambra_muffolini ci guadagni poco

epicturtrer2023 paga poco eee

reer455454er Non si capisce cosa vuole

NiccoS161 ndo lo mando sto screen?

Laura0uhtkh per me è un no chiaro e tondo

Dixann but how do you level up