Fortnite e pieno di bug

credo che in futuro fixeranno i bug vecchi e emergeranno nuovi bug. la epic segue molto la community di fortnite, quindi dovremmo essere noi a spingerli a fixare determnati bug o nel caso siano simpatici , a implementarli nel gioco come fuzioni reali

giocandoci per un po si può diventare pure molto bravi facendovi creare nuove tecniche strategie per raggiungere la vittoria

è molto carino come gioco e non bisogna essere progamer per divertirsi e vincere una partita

comunque è cambiato in positivo fortntie dall' inizio fino alla season 5 però c' è sempre questo problema dei bug. Comunque è un gioco molto carino

