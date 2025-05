Aiuto

Giuse247YT Io ho scaricato il gioco adventure with misty e ho guadagnato sul gioco 177 gemme. Quelle gemme si posso convertire in gemme su gamehag.com? (oltre alle 10 gemme che mi hanno dato completando i primi 4 livelli anche se ne ho fatti 24)

Giuse247YT Mi potreste aiutare?

Jakomoh A me non pare dato che me lo sono chiesto anche io ma non ho mai ricevuto niente....:cold_sweat::fireworks:

Giuse247YT Ok grz allora vediamo se qualcun'altro risponde

GDD7 No non è possibile trasferirle, potresti chiedere a Misty, ma sono come due giochi separati, non si possono prendere purtroppo.

Giuse247YT Ok grazie per la risposta

gabbyxg Ci ho provto anche io ma purtroppo non funziona. Se vuoi fare molte gemme con l' app mobile ci sono in questo momento 2 giochi da fare che danno tante gemme: Lords mobile e Final fantasy 15

zLuk3 No ma non credo funzioni sarebbe una cosa troppo op che farmi la fast e le convertisci cosi credo che con quel gioco esegui il compito e poi basta..





stickzero_agario si ma comunque questo non è giusto lol è tutto sbagliato

diego_maugeri No le gemme accumulate nel giochino di misty non le passa all'account

Elegaio90 No non si possono trasferire sarebbe troppo bello

Perso mi dispiace me crado non si possano trasferire

Overale42 no non puoi





thesinner1k92 no ci ho provato pure io

loller459YT mi serve aiuto,per fare il givawey dopo avere completato i compiti da svolgere mi dice che serve avere ecito:un [[livello]] minimo su steam

non ci ho capito niente mi servirebbe aiuto,grazie per l’attenzione

VincyTheBest Raga ma gli articoli in che lingua si devono scrivere?

Fedeve Boo anche in italiano forse

Soakpi Boh sinceramente non lo so

Thomas_01 Gli articoli vanno scritti in italiano.



MangiaFormaSciutto non ho ben capito se prendendo parte alle discussioni si ottengono pietre?

MangiaFormaSciutto O solamente EXP?

EmaxRed Non ho capito D:

lorenzoguglielmi02 ma te danno le PA solo scrivendo nei forum ??





ANTYK03 c'é scritto che ottieni PA non so se ti da xp

Muzzo Non sono sicuro che ti diano PA

xiaozhuzaizai ne ho fatte tante di gemme sul adventure with misty però non si possono convertirle in gemme dell'anima e si poteva ci nerdava lel

al3x2 voglio un pc ammodo

Topped Raga ho bisogno di fare cp. Come faccio? AIUTO!

laura84 non si possono strasferire

Millolollo sì, te ne dà

Harem3 Ma non ci sono giochi per ios tranne final fantasy xv

zFrexFX Bha....io penso che non ci sia modo di convertire gemme però!....puoi sempre tentare i giochi,sondaggi etc per guadagnare gemme.

PoliTTT Non ne ho la minima idea sorry

ladygodiva84 sicuro diano xp?

DarkGenesis che schifppppppppppppp



leo14141 ciao a tutti