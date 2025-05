Rise of kingdom

ilsuperpro Il compito dice di raggiungere il municipio al lv 17 in 20 giorni. Qualcuno sa all'incurca quamti giorni ci vogliono senza shoppare?

Ant095 Io ci ho messo 20 giorni precisi, ma devi starci sopra continuamente

CricetoAlpino009 Un aquilapinguino ha battuto un pirata c'è da preoccuparsi

Lord_Nanni io sono 14 giorni che ci gioco e ho il muni al 12





aspidetr E' veramente complicato arrivare al livello 17 in 20gg senza aiuti (riduttori di tempo, alleanze etc..).

Solo il passaggio dal livello 16 a 17 richiede SOLO per il municipio 4gg senza considerare che per sbloccare l'aggiornabilità necessiti di altri elementi ad uno specifico grado (aggiornamento del muro a livello 16 che richiede 2gg, la taverna al livello 15 che richiede anche li quasi 2gg).



Io ci sono riuscito oggi in 18gg (gemme accreditate istantaneamente al completamento dell'obiettivo) ma ho veramente utilizzato OGNI riduttore di tempo a mia disposizione.



Penso che farlo senza riduttori e aiuti ci vorrebbe almeno il doppio del tempo.



ilsuperpro infatti secondo me è una fregatura

ilsuperpro poi i riduttori non bastano mai devi sempre shoppare per averne a sufficienza

Blaz3_TK20 se questo e quello che dite io che sono al 10 e mi mancano non so quanti giorni





kazakaza In 20 giorni senza spendere è veramente dura..per fortuna adesso mi sembra abbiano tolto il limite dei 20 giorni dando però circa 1000pietre in meno (son comunque tante)

ilsuperpro Se ha tolto il limite allora lo faccio perché altrimenti è impossibile

xuan_bergamini Sapete quando tolgono il compito?

zazzzzazzzzazza Non provate a farvi mandare foto finte, se ne accorgono perchè non avete usato il loro link , poi vi bannano,

il compito c'è da anni non si sa quando lo toglieranno, io ci ho messo 23 giorni.

Gianluca86 il limite dei 20 giorni non mi sembra ci sia più. Purtroppo raggiungere il livello 17 non è facile. io sono 10gg che gioco e sono a livello 15 e ora prima di aggiornare a livello 16 devo passare per l'era del bronzo. + come se fosse un livello 15bis. poi per aggiornare gli elementi ci vogliono giorni da questo livello in poi e soprattutto bisogna dedicarci molto tempo a giocare ed essere in un ottima alleanza. io spero che raggiunto il traguardo mi venga riconosciuto il premio e non ci siano problemi strani

nuvola io non ci riuscirò mai ???? ad arrivare al livello 17