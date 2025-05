Recensione GameHag

happydiamond Buongirono lettori, vorrei proporvi una piccola recensione sul sito GameHag.

Ho scoperto da poco questo sito e devo dire che, già a primo impatto ho potuto notare alcuni suoi pregi.



Grazie a questo sito è possibile ottenere giochi, steam card e molto altro, gratuitamente.

Per fare ciò dovrete dedicargli del tempo in quanto per guadagnare le pietre dell anima (valuta del sito per ottenere giochi..ecc) bisognerà conseguire degli obbiettivi. Certo, non tutti avranno molto tempo a disposizione ma, a differenza di altri siti dove il tutto si svolge in modo "macchinoso" qui, su GameHag, il tutto è piu divertente in quanto sono presenti anche una classifica degli utenti, un sistema di livelli (a ogni nuovo livello si ottengono dei bonus)(si avanza di livello completando gli obbiettivi nei giochi proposti) e la possibilità di aprire dei cofanetti, all interno dei quali sarà possibile trovare determinati videogames o "rune", le quali danno dei bonus in pietre/esperienza ottenute.



Inoltre gli amministratori sono molto gentili, simpatici e disponibili.



Spero questa recensione sia stata utile.

-happydiamond

NomeBello già anche io la penso allo stesso modo





jack98 si hai ragione

Froz3n Fantastico, è verissimo

Italian453 maronne kick





Caesar3 Esatto

FusionStyle ottima recensione ;)

StoryshiftChara ciao come va la vita?

f

hybris Io non ho capito come fare esperienza...

GDD7 Anche io l'ho scorperto da poco ed è veramente un sito meraviglioso

Marone che figata

kleo_sandri bellissimo

zSleezeh hai pienamente ragione

Prosim si, non è male come sito. :)

tonia98 concordo con quello che hai detto

andrybi04sas scusate ma vorrei sapere come ottenere pietre dell anima con i forum

andrybi04sas se fate ottieni di più, dice che è possibile ottenere pietre dell anima sui forum

RealFire lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll



11 OTTOBRE 2017 17:17 211

ilpto wow che bel premio

ilpto ma gamheag e' stra bello perche' ti da' giochi gratissssssssssssssss

Samysama è molto utile e molto bello



Tadamichi Gamehag è proprio quello che stavo cercando

Tadamichi è perfetto come metodo alternativo

Tadamichi per i furbacchioni come me e voi che non vogliono spendere soldi

leo12345546 eiii ciaooooooo

leo12345546 weiiiiiiiii





dragonix813 hai ragione, è un sito veramente fantastico, anche se non riesco ad ottenere gamme attraverso i giochi e i minigiochi

Vladdf Fa abbastanza skifo ed è meglio game tame ma lo uso per i steam key

LucaVarrato Fantastico, è verissimo

ZebSul Bella ci sta ci sta

VitalGamer02 Che bello

rambo02 gamehag e proprio la piu bella app di sempre. voi cosa pensate?

ridley809 Qualche prova di pagamento?

D4nyele ciaooooooooooo





Jonathan001 Hai ragione

Dagfse Come to the office tomorrow and I will send you the details for the meeting on line per

Shinox_italy Eskere

Foster44 bella recensione!





Antoniologiudice Bella