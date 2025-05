Gamehag non funge.

Elettrored Gamehag non mi da le soulstones.

FusionStyle INFATTI

FusionStyle NEANCHE A ME LE DA





Elettrored Mi sa che è un poco truffa.

crocchio537 a me funziona,mi spiace che non vi funziona





HxFrank non tpreoccupare devi aspettare





Aleehh io non ho voglia lol

DarKJugglAYT veramente funziona abbastanza bene





alessio_rossano si si funziona

arturo_giovanni pure a me non va

FantasyDonut A me sta andando benissimo

Francis__ anche a me va bene

Blade1573 a me nn va sto aspettando da parechi giorni





ale9411 a me si è fermato a 28 SG

andrea_dierna Pdhisbx

ezer1 a me funziona, sta a 538

dovete essere un po di pazienza e se dopo 48 h non vi ha dato nessuna gemma( e se avete fatto tutto per bene) contattate misty sulla destra , aspettate che risponda e cercate di risolvere il problema insieme

francesco_iannelli Ti sbagli va perfettamente

dmlory raga a chi non chiedete a misty a me non mi dava le pietre e appena gli ho chiesto se mi dava delle pietre mi ha dato le pietre di imvu

Heuden Per adesso a me va a gonfie vele, sicuri di non aver sbagliato qualcosa?





Musalee0 Il sito funziona bene ed è anche molto bello e fatto bene

Martex a me funziona

Shukuzen Faccio i giochi dal cellulare e non arrivano le pietre

crocchio537 è meglio faarli da pc





eddy123456789 a me funziona perfettamente

Martexz a volte non fa riscattare i premi

jack98 bello

Mettium18 a me a volte funziona a volte no





ciao12343 anche am me da problemi

Heuden Sta iniziando a darmi problemi anche a me... sto valutando l'idea di mollare il sito.

.

EgregioSignore a me non funziona

edoardo_barbu funziona invece



jack98 alcune volte si altre no secondo me :thinking::thinking::thinking::thinking::thinking::thinking::thinking::thinking::thinking:?

RazorAP a me non accetta nessuno screen

maurizio2004 qwerty

s





Asamas1991 a me fino ad ora ha sempre funzionato ma adesso con War Thunder non va vado ad inserire il mio nik per la ricompensa e mi dice che devo creare un account qui per poter riscattare la ricompensa

Asamas1991 i commenti non mi danno più exp

jack98 bufff

arturofrova Solo a me non da le pietre quando completo i contratti? Se avoi funziona mi spiegate come fare?grazie

aleferra A me funziona tutto perfettamente:grin: