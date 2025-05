Ne vale la pena?

Inizialmente ero abbastanza dubbioso dei contenuti di questo gioco guardando vari gameplay e mi sono deciso a comprarlo solo quando ho visto un premio di svariate gemme al riguardo e devo dire che anche se non me lo aspettavo si è rilevato molto piacevole e divertente

war thunder anche se all'apparenza non sembra in realtà è un gioco molto semplice e intuitivo, i vari tutorial a inizio gioco ti danno un'idea chiara sui vari comandi e lo stile di gioco, questo è molto più tendente al realismo, infatti i vari veicoli in gioco sono realmente esistiti e sono pochi o nulli quelliinventati.A confronto con altri giochi di questo genere il sistema di danno è molto più avanzato poichè ogni singolo proiettile va a determinare un danno pari al punto colpito sul veicolo avversario ed inoltre il danno varia utilizzando proiettili differenti di maggiore o minore grandezza.Il gioco mette a disposizione varie mappe e modalità tra le quali il più giocato e divertente (a mio parere) sono le battaglie arcade terrestri che consistono nel conquistare uno o più punti prima degli avversari, tra le altre modalità abbiamo: le battaglie aeree, le battaglie navali, guerra mondiale, campionato di war thunder, eventi e tornei, battaglie terrestri realistiche, assalto arcade terrestri, simulatore e battaglie personalizzate.la scelta di modalità quindi è molto ampia e ogni singola di questa è pensata ad opera d'arte.La personalizzazione non è delle migliori ma permette comunque alla modifica di vari aspetti del proprio veicolo tra cui il motore, i proiettili, i freni ecc...

Durante il gameplay è inoltre possibile riparare il proprio veicolo ma nel mentre questo sarà esposto al nemico poichè l'equipaggio sarà occupato a sistemare i danni e non potrà muoversi. L'equipaggio è un'altro aspetto importante di questo gioco, infatti questo indica un po la propria vita essendo loro l'obbiettivo principale per distruggere il veicolo avversario, l'equipaggio può essere potenziato ma il potenziamento verrà dato a solo un membro dell'equipaggio.



All'interno del gioco si può decidere il proprio veicolo attraverso le varie nazioni, ogni nazione ha dei veicoli differenti e attraverso la propria scelta si vanno ad influenzare di molto le prestazioni in battaglia.

Per poter sbloccare i vari veicoli si deve prima ricercarli per poi comprarli attraverso la moneta di gioco (leoni d'argento), prima di iniziare la propria ricerca si può fare una guida di prova sul veicolo selezionato, questa funzione è molto utile poichè permette di scegliere il proprio veicolo attraverso non solo le statistiche ma anche vedendo il proprio veicolo in atto sul campo di battaglia.



I carri armati sono la primaria scelta per il campo di battaglia terreno poichè molto potenti, i carri armati hanno vari valori di grande importanza tra cui la velocità del veicolo, la velocità di rotazione della torretta, la corazzatura, il tempo di ricarica ecc...

Insieme ai carri armati abbiamo anche dei carri muniti di mitragliatrici le quali sono comunque una buona scelta per il campo di battaglia, oltre i veicoli di terra abbiamo anche quelli volanti, gli aerei sono molto veloci e abbastanza difficili da guidare poichè se si vuole colpire un nemico a terra bisogna volare verso il terreno e tornare in aria all'ultimo momento possibile, esistono anche gli elicotteri ma purtroppo di questi non vi posso ancora parlare poichè un elicottero si sblocca ad un livello più alto rispetto al mio in questo momento di conseguenza lascerò a voi il compito di scoprirli.

Per i veicoli di mare abbiamo le navi, le navi sono provviste di missili, mitragliatrici e cannoni. I missili vanno a media velocità e possono essere lanciati solo dalla parte frontale della nave ma nonostante ciò questi creano ingenti danni che possono facilmente affondare una nave nemica.