Terraria:Un minecraft 2d!

Benvenuti a terraria! Un mondo tutto da scoprire! Cggi parleremo di:

-lato survival

-estetica e grafica

-lato della costruzione

-npc

E molto altro...

Insomma, conosciamo meglio questo gioco!

, un gioco prodotto da, é un survival 2D simile a minecraft ma per vari aspetti molto diverso.Abbiamo vari boss da sconfiggere, armature, minerali e armi di vario tipo da scoprire pian piano.É giocabile su varie piattaforme, tra cui pc, ps4, xboxone, wii U, Android, Ios, ninendo switch e molto altro ancora!Il lato survival di questo gioco é molto interessante, infatti abbiamo per prima cosa 2 modalitá:-pre-hardmode-hardmodeCome su altri giochi non é semplicemente cliccabile, infatti per entrare in hardmode bisogna ammazzare un determinato boss.Ma guardiamo le differenze tra le due.La prima é un inizio, una introduzione di terraria in cui troviamo solo determinati boss e determinati mob.Invece la seconda sblocca vari mob e boss sempre piú difficili. Ma soprattutto nuovi materiali con cui puoi fare nuove armature o armi.La particolarità di questo gioco è l'assenza di un affaticamento o per esempio della fame, questo perchè il gioco sarebbe stato troppo difficile a detta degli sviluppatori, visto che esistono trappole e mob fortissimi, e per non rendere questo un impossible game hanno tolto quest'ultima.La grafica del gioco è molto particolare, infatti è molto pixellosa e a molti può non piacere. Per questo motivo esistono varie mod che si possono aggiungere al gioco. Un po' come le shaders di minecraft!La sua grafica però porta un vantaggio, cioè quello che il gioco pesi poco e che sia giocabile sui 20 fps su ogni pc!In questo gioco si è totalmente liberi! Possiamo fare miriadi di strutture grazie ai blocchi forniti dal gioco.Castelli,fortezze,tempi giapponesi e molto altro ancora!Abbellisci il tuo mondo come preferisci e nello stile che più ti piace.Gli Npcs sono vari nel mondo di terraria e tutti ottenibili in modi diversi, chi uccidendo un tipo di boss, chi uccidendo un certo boss, o chi avendo un tot di monete.Loro possono vendere oggetti, curarti o modificare i tuoi oggetti.L'importante purchè loro arrivino in casa tua è che abbiano una stanza con altezza minima di 7 blocchi e larghezza minima di 9, e inoltre dotata di luce,sedia e tavolo.Il mondo su terraria è totalmente imprevedibile, con un sistema di caverna, dungeon ecc. sempre diverso! Questo permette di giocarci per ore e ore senza mai annoiarsi!Terraria è davvero un gioco creativo, ma anche molto difficile! Lo consiglio per chi è amante del 2D e dei survival, ma soprattutto per chi vuole giocare con gli amici! infatti il multyplayer è ben gestibile con la divisione a squadre!Al prossimo articolo!