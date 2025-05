Fortnite Salva il Mondo, Armi ed Elementi

Torniamo oggi a parlare di Fortnite Salva il Mondo, ed in particolare di quali armi utilizzare e per spiegare come funzionano gli elementi in questo gioco.

Il gioco presenta vari tipi di mostri (abietti), che potranno essere abietti normali (quindi senza elemento che si chiamano abietti fisici) oppure potranno essere abietti di elemento natura, fuoco ed acqua.

La funzione è abbastanza intuibile, ci sono quindi tre diversi elementi ed ogni elemento avrà la meglio su un altro elemento e la peggio con il restante.

Questo significa che avremo bisogno di almeno tre armi (una per elemento) per essere ben armati contro qualunque tipo di abietto.

Nello specifico, l'elemento natura batte l'elemento acqua e perde con il fuoco;

l'elemento fuoco batte l'elemento natura e perde con l'acqua;

l'elemento acqua batte l'elemento fuoco e perde con natura.

Adesso che sappiamo la funzionalità dei vari elementi andiamo a vedere nello specifico come funzionano le armi.

Un arma può essere di un elemento tra 5 elementi disponibili, fisico, energia, natura, fuoco ed acqua.

L'arma di elemento fisico toglierà il 100% del suo danno a mostri fisici (mostri senza elemento) e il 50% a tutti gli altri abietti di natura, fuoco ed acqua (è perciò l'elemento più sconsigliato dei 5 utilizzabile per la maggior parte solo ad inizio gioco).

Un arma con il suo elemento toglierà danno completo sull'elemento più debole, solo il 50% su quello più forte e il 67% sullo stesso elemento, ovvero:

L'arma di elemento natura toglierà il 100% dei danni su abietti di acqua, il 50% su abietti di fuoco e il 67% su abietti di natura.

L'arma di elemento fuoco toglierà il 100% dei danni su abietti di natura, il 50% su abietti di acqua e il 67% su abietti di fuoco.

L'arma di elemento acqua toglierà il 100% dei danni su abietti di fuoco, il 50% su abietti natura e il 67% su abietti d'acqua.

Adesso che sappiamo la funzionalità dei vari elementi andiamo a vedere nello specifico come funzionano le armi.

Un arma può essere di un elemento tra 5 elementi disponibili, fisico, energia, natura, fuoco ed acqua.

L'arma di elemento fisico toglierà il 100% del suo danno a mostri fisici (mostri senza elemento) e il 50% a tutti gli altri abietti di natura, fuoco ed acqua (è perciò l'elemento più sconsigliato dei 5 utilizzabile per la maggior parte solo ad inizio gioco).

Un arma con il suo elemento toglierà danno completo sull'elemento più debole, solo il 50% su quello più forte e il 67% sullo stesso elemento, ovvero:

L'arma di elemento natura toglierà il 100% dei danni su abietti di acqua, il 50% su abietti di fuoco e il 67% su abietti di natura.

L'arma di elemento fuoco toglierà il 100% dei danni su abietti di natura, il 50% su abietti di acqua e il 67% su abietti di fuoco.

L'arma di elemento acqua toglierà il 100% dei danni su abietti di fuoco, il 50% su abietti natura e il 67% su abietti d'acqua.

Dopo aver analizzato l'elemento fisico (il non-elemento) e i 3 elementi la domanda sorge spontanea, cosa è l'elemento energia? Molto semplice, è un elemento che non appartiene a nessun mostro ma che ci permette di togliere il 67% dei danni a qualunque abietto, un arma multifunzionale.

Adesso che sappiamo i vari elementi e la loro funzione quindi passiamo alle arme che posso consigliarvi e al set di armi in generale.

La miglior cosa è ovviamente quella di avere 3 fucili d'assalto (vi posso consigliare lo scar, il bobcat, il ruggito del drago), uno per ogni elemento in modo da poterli cambiare a secondo dei mostri che vi troverete davanti, sarebbe utili anche un'arma con un alto danno come un fucile a pompa, una pistola pesante o un cecchino (posso consigliarvi il fucile di precisione Supertrinciatore che utilizza proiettili del fucile a pompa ed è ottimo sia in danno che precisione) e vi consiglio di farlo di elemento energia, in modo che possiate usarlo contro boss e mostri con molta vita indipendentemente dal loro elemento, infine vi consiglio una spada (molto buona è la lamatempesta) ovvero una spada laser con buon danno e un ottima velocità che ha di suo già danni energetici in modo che non dovrete cambiargli l'elemento.

Questa é una piccola guida su salva il mondo su alcune armi ed elementi che esistono nel gioco.Spero vi sia d'aiuto