Devenez ninja aujourd’hui à travers un jeu en ligne dans l’univers de Naruto! Naruto Online est un MMORPG par navigateur (ou client de jeu) sous licence Bandai Namco, qui nous permet de participer avec d’autres joueurs dans l’histoire de fameux manga et anime.

En vérité, on a le choix parmi cinq personnages avec des compétences différentes – deux jolies filles et trois gars, chacun d’entre eux possédant un autre élément de nature sur lequel s’appuient leurs techniques (les jutsus) et des compétences particulières comme la guérison ou le fameux Orbe Tourbillonnant. Durant le jeu, on participera au développement de notre personnage de nombreuses façon – en commençant par les missions qui nous mèneront à travers l’histoire du anime, du début jusqu’à la fin, pour finir par les combats avec d’autres joueurs – que ce soit la coopération contre les membres d’Akatsuki (une organisation des criminels) ou par un combat sur l’arène, JcJ (PvP).

Les possibilités sont nombreuses et on peut toujours trouver quelque chose à faire et les concepteurs du jeu ont fait de sorte, qu’on ait une grande variété des moyens de développer notre héro. Les dessinateurs ont mis beaucoup d’effort pour que Naruto Online se présente d’une manière agréable, pour nous vraiment rappeler notre série préférée et nous faire plonger dans ce monde riche en aventure. Les créateurs veulent garder ses joueurs le plus longtemps que possible, en y ajoutant fréquemment des nouvelles fonctionnalités ou des événements avec des récompenses intéressantes. Rejoignez donc Naruto, Sakura et Sasuke et participez dans leur aventure, en combattant Orochimaru et ses forces!