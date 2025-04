Converte-te num ninja agora em Naruto Online, um novo jogo MMORPG de navegador (também disponível em versão de cliente), criado com licenças emitidas por Bandai Namco, onde podemos participar na aventura épica conhecida do manga de Masashi Kishimito e também do igualmente popular anime.



No jogo temos a opção de escolher entre 5 personagens com diferentes habilidades - duas meninas e três meninos - cada uma delas com sua própia afinidade elementar (chacra) no qual se baseiam suas jutsus (habilidades) e outra classe de poderosos bloqueios, como a recuperação ou o famoso Rasengan. Podes potenciar tua personagem de muitas formas – por ex. no princípio com missões, quais vão te conduzir através da história M&A (do Masashi Kishimoto), terminando nos combates com os outros jogadores, incluindo a luta contra todos os membros de "Akatsuki" (organização criminosa) ou combates PvP na arena.



Há muitas possibilidades e sempre vais encontrar algo para satisfazer o teu estilo próprio de jogo, porque os criadores tomaram conta para que tu possas sempre desenvolver a tua personagem. Os desenhadores fizeram muito trabalho de desenhar as imagens de fundo e vários gráficos para que tu jogues com prazer e recordes os destacados elementos desta história. Os criadores queriam que os jogadores fiquem juntos com a sua produção, então todas as semanas fornecem os novos eventos ou atualizações.



Então junta-te a Naruto e Sasuke e participa com eles na inesquecível aventura em Naruto Online!