League of Angels III est la plus recente version de la série de l'un des plus populaires mmorpg en ligne. Les version précédentes - LoA et LoA II - ont déjà quelques dizaines des utilisateurs dans le monde entier.





La troisième version vous offre graphique corigée, jouabilité optimisée et encore plus de quêtes grâce auxquels le jouer est plus engagé dans le jeu.





Etant un mmorpg typique, League of Angels III met l'accent sur le développement du personnage et de l'équipement. On améliore non seulement son héros, mais aussi les personnages qui l'aide dans le jeu.





L'histoire de League of Angels III est la même que dans les versions précédentes, on joue le rôle d'ange qui se rebelle contre les forces du mal pour sauver le monde. Est-ce qu'on gagnera cette bataille? Commencez votre aventure avec ce jeu maintenant!